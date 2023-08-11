Як правильно мити волосся – чи можна це робити щодня

Молода жінка, яка миє волосся в душі. Фото: Freepik

Волосся — це, мабуть, перше, на що оточуючі звертають увагу, тому його потрібно доглядати так, щоб не нашкодити. Щоб волосся було гарним та шовковистим, потрібно розуміти, чи можна його мити кожного дня, як правильно це робити та як впоратися зі схильним до жирності волоссям.

Про це повідомляє Hindustan Times.

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Чи можна щоденно мити голову?

Експерти стверджують, шо мити волосся потрібно із урахуванням рівня його забруднення та типу шкіри голови. Наприклад, якщо у людини кучеряве волосся, яке може швидко забруднюватися, його можна мити кожен день.

Молода дівчина з кучерявим волоссям, яке можна мити щодня. Фото: Freepik

Фахівці стверджують, що щоденне миття голови можливе, але для цього потрібно обрати спеціальний шампунь, яким можна щодня користуватися. Варто розуміти, що волосся мити потрібно лише за потреби, дивлячись на його зовнішній стан.

Як правильно мити волосся?

Перш за все, потрібно пам’ятати, що спочатку потрібно шампунем прибрати забруднення волосся, а потім ним почистити шкіру голови. При цьому, на всю довжину наносити шампунь не потрібно, робити це слід тільки на коренях.

Жінка, яка миє волосся донизу головою. Фото: Pinterest

При нанесенні шампуню потрібно його намилити лише на шкірі голови, а саме волосся омивати пінкою.

Слід розуміти, що мити волосся потрібно донизу головою, щоб не нашкодити йому та якісно вимити потилицю з краєвими зонами росту волосся. Шампунь потрібно обирати з урахуванням типу шкіри, а розчісувати волосся слід перед тим, як його мити, а не після.

Молода дівчина, яка розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: Freepik

Що робити при схильності до швидкого забруднення?

Якщо волосся схильне до швидкого забруднення, потрібно:

мити його лише тоді, коли це необхідно

наносити олії, маски та кондиціонери для волосся

використовувати термозахист при сушінні

записуватися до лікаря-трихолога

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