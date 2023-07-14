Поради, які допоможуть надати об'єм навіть найтоншому волоссю

Жінці сушать волосся феном. Фото: Pexels

Володаркам тонкого та сухого волосся не варто засмучуватися. Існує безліч продуктів, а також секретів, які допоможуть швидко надати необхідний об'єм.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Читайте також:

Шампунь

Завжди варто обирати м'який шампунь для надання об'єму. Важливо не переборщити із кількістю засобу.

Ретельно промивайте волосся, щоб повністю змити шампунь, адже є ризик обтяжити його. До того ж не забувайте про прохолодну воду, яка закриває лусочки.

Кондиціонер для волосся

У кожної дівчини повинен бути цей засіб для надання об'єму. Звертайте свою увагу на кондиціонери, які зволожують волосся. Після використання ваша зачіска буде добре триматися.

Миття волосся. Фото: Pixabay

Мус для укладки

Для тонкого волосся чудово підійде мус для укладки. Нанісши його по всі довжині, можна з легкістю надати омріяний об'єм.

Маски

Не варто обирати маску для волосся, яку побачите першою. Будьте уважні, адже надто зволожувальна обтяжить локони і не допоможе досягти бажаного результату. Звертайте увагу на маски для тонкого волосся. Вони не порушують об'єм та захищають шкіру голову.

Сушіння волосся

Після миття голови нахиліть голову вперед та натисніть рушником, щоб промокнути локони та послабити коріння. Якщо ви будете сушити волосся феном, то робіть це також головою вниз.

Експерти радять використовувати круглу щітку. Фен разом з брашем допоможе створити красивий об'єм.

Фен для волосся. Фото: Pexels

Нагадаємо, секрет здорового волосся знаходиться на полицях продуктових супермаркетів. Попри те, що є безліч вітамінних комплексів для волосся, найефективніше, віддати перевагу звичайним продуктам.

Також ми писали, що мішки під очима часто турбують людей, які не висипаються. Але є також інші причини, які впливають на набряклість. Є кілька порад, які допоможуть досягти свіжого вигляду з ранку.