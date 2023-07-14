Советы, которые помогут придать объем даже самым тонким волосам

Женщине сушат волосы феном. Фото: Pexels

Обладательницам тонких и сухих волос не стоит расстраиваться. Существует множество продуктов и секретов, которые помогут быстро придать необходимый объем.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Шампунь

Всегда стоит выбирать мягкий шампунь для придания объема. Важно не переборщить с количеством средства.

Тщательно промывайте волосы, чтобы полностью смыть шампунь, ведь есть риск утяжелить их. К тому же не забывайте о прохладной воде, которая закрывает чешуйки.

Кондиционер для волос

У каждой девушки должно быть это средство для придания объема. Обращайте внимание на кондиционеры, которые увлажняют волосы. После использования ваша прическа будет хорошо держаться.

Мытье волос. Фото: Pixabay

Мусс для укладки

Для тонких волос прекрасно подойдет мусс для укладки. Нанеся его по все длине, можно с легкостью придать желанный объем.

Маски

Не стоит выбирать маску для волос, которую увидите первой. Будьте внимательны, ведь слишком увлажняющая утяжелит локоны и не поможет достичь желаемого результата. Обращайте внимание на маски для тонких волос. Они не нарушают объем и защищают кожу голову.

Сушка волос

После мытья головы наклоните голову вперед и нажмите полотенцем, чтобы промокнуть локоны и ослабить корни. Если вы будете сушить волосы феном, то делайте это тоже головой вниз.

Эксперты рекомендуют использовать круглую щетку. Фен вместе с брашом поможет создать красивый объем.

Фен для волос. Фото: Pexels

Напомним, секрет здоровых волос находится на полках продуктовых супермаркетов. Несмотря на то, что есть множество витаминных комплексов для волос, наиболее эффективно отдать предпочтение обычным продуктам.

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