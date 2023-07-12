Чому випадає волосся

Дівчина з довгим волоссям. Фото: Freepik

Секрет здорового волосся знаходиться на полицях продуктових супермаркетів. Незважаючи на те, що є безліч вітамінних комплексів для волосся, найефективніше, віддати перевагу звичайним продуктам.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Кращий раціон харчування для росту волосся — це продукти, багаті цинком, кальцієм і залізом. Багато дієтологи кажуть, що найкраще вітаміни та мінерали отримувати з натуральних продуктів, а до добавок вдаватися тільки в разі потреби.

Слід пам'ятати, що алкоголь і куріння, це шкідливі звички, які негативно позначаються на зростанні волосся, так само, як і стрес.

Жирна риба

Один з найпопулярніших варіантів, це лосось. Насамперед цей вид риби містить у великій кількості омегу 3. Також у цій рибі багато заліза, вітаміну B12 та білка. Білок — головний будівельний матеріал для волосся. При нестачі омеги 3 волосся може випадати і тьмяніти.

Бутерброд з червоною рибою. Фото: Freepik

Червону рибу можна замінити на скумбрію або тріску.

Зелені овочі та зелень

Зелені овочі, броколі, шпинат, стручкова квасоля містять велику дозу вітамінів А. С і К.

Зелені овочі та зелень. Фото: Freepik

Ці вітаміни дуже важливі для вироблення шкірного сала, яке необхідне для росту волосся. Також зелені овочі містять залізо та кальцій, які стимулюють ріст волосся.

Горіхи

Якщо ми хочемо живити наше волосся, то горіхи необхідно включати до свого раціону.

Різні види горіхів. Фото: Freepik

Горіхи, які багаті на цинк і селен, які перешкоджають випаданню волосся:

мигдаль;

кеш'ю;

бразильський горіх;

волоський горіх.

Якщо ви почнете вживати горіхи на щоденній основі, то вже через пару місяців ви помітите зміни у вашому волоссі. Особливо сильно помітять ті люди, які мали великий дефіцит у перелічених вітамінах і нутрієнтах.

Важливо пам'ятати, що за день варто з'їдати не більше 10 горіхів. Горіхи вважаються важким продуктів для травлення, тому ними не варто зловживати.

Оранжеві овочі

Такі помаранчеві овочі, як морква, солодка картопля (батат) і гарбуз, сприятливо позначаються на зростанні волосся. Овочі з помаранчевим забарвленням багаті на каротиноїди, які є чудовою сировиною для виробництва вітаміну А, що дуже корисно для профілактики випадання волосся.

Овочі та фрукти помаранчевого кольору. Фото: Freepik

Також вітамін А важливий для вироблення шкірного сала. Якщо шкірного сала буде занадто багато, то волосся починає швидко жирніти, а якщо його мало, то шкіра голови буде сухою, що призводить до випадання волосся.

Бобові

Бобових також не варто їсти багато. Найкраще звернути увагу на квасолю та сочевицю. Вони є чудовим джерелом білка, цинку, заліза та біотину.

Зелена та помаранчева сочевиця. Фото: Freepik

Такий склад чудово сприяє зростанню волосся. Трихологи рекомендують щотижня вживати дві чашки бобових.

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