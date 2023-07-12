Почему выпадают волосы

Девушка с длинными волосами. Фото: Freepik

Секрет здоровых волос находится на полках продуктовых супермаркетов. Несмотря на то, что есть множество витаминных комплексов для волос, эффективнее всего, отдать предпочтение обычным продуктам.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

Лучший рацион питания для роста волос — это продукты, которые богаты цинком, кальцием и железом. Многие диетологи говорят, что лучше всего витамины и минералы получать из натуральных продуктов, а к добавкам прибегать только в случае необходимости.

Следует помнить, что алкоголь и курение, это вредные привычки, которые отрицательно сказываются на росте волос, точно также, как и стресс.

Жирная рыба

Один из наиболее популярных вариантов, это лосось. В первую очередь этот вид рыбы содержит в большом количестве омегу 3. Также в этой рыбе много железа, витамина B12 и белка. Белок — главный строительный материал для волос. При недостатке омеги 3 волосы могут выпадать и тускнеть.

Бутерброд с красной рыбой. Фото: Freepik

Красную рыбу можно заменить скумбрией или треской.

Зеленые овощи и зелень

Зеленые овощи, брокколи, шпинат, стручковая фасоль — содержат большую дозу витаминов А. С и К.

Зеленые овощи и зелень. Фото: Freepik

Эти витамины крайне важны для выработки кожного сала, которое необходимо для роста волос. Также зеленые овощи содержат железо и кальций, которые стимулируют рост волос.

Орехи

Если мы хотим питать наши волосы, то орехи необходимо включать в свой рацион.

Разные виды орехов. Фото: Freepik

Орехи, которые богаты цинком и селеном, которые препятствуют выпадению волос:

миндаль;

кешью;

бразильский орех;

грецкий орех.

Если вы начнете употреблять орехи на ежедневной основе, то уже через пару месяцев вы заметите изменения в ваших волосах. Особенно сильно заметят те люди, у которых был большой дефицит в перечисленных витаминах и нутриентах.

Важно помнить, что в день стоит съедать не более 10 орехов. Орехи считаются тяжелым продуктов для переваривания, поэтому ими не стоит злоупотреблять.

Оранжевые овощи

Такие оранжевые овощи, как морковь, сладкий картофель (батат) и тыква, благоприятно сказываются на росте волос. Овощи с оранжевой окраской богаты на каротиноиды, которые являются прекрасным сырьем для производства витамина А, что очень полезно для профилактики выпадения волос.

Овощи и фрукты оранжевого цвета. Фото: Freepik

Также витамин А важен для выработки кожного сала. Если кожного сала будет слишком много, то волосы начинают быстро жирнеть, а если его мало, то кожа головы будет сухой, что приводит к выпадению волос.

Бобовые

Бобовых также не стоит есть много. Лучше всего обратить внимание на фасоль и чечевицу. Они являются отличным источником белка, цинка, железа и биотина.

Зеленая и оранжевая чечевица. Фото: Freepik

Такой состав прекрасно способствует росту волос. Трихологи рекомендуют каждую неделю уптреблять две чашки бобовых.

Раньше мы писали, о трех опасных днях, которые уничтожат волосы. Лунный календарь стрижек на июль 2023 года.