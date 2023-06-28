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Які три небезпечні дні знищать волосся? Місячний календар стрижок на липень 2023

28 червня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар стрижок на липень 2023 — які дати невдалі для зміни зачіски
Дівчина страждає на випадіння волосся. Фото: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щоб волосся завжди виглядало доглянутим та було здоровим, а стрижки та зміни зачісок приносили задоволення, красу та енергію, астрологи рекомендують звернутися за допомогою до місячного календаря. Він допоможе спланувати, найвдаліші дні для догляду, похід до перукаря та салону краси.  

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще змінити свою зачіску за місячним календарем стрижок на липень 2023 року.

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Фази Місяця у липні 2023 року

Астрологи підкреслюють, що фази Місяця можуть впливати на структуру волосся. Є дати, які ідеально підходять для фарбування або завивки і навпаки, деякі дні можуть призвести до його травмування, зробити пасма тьмяними, сухими та ламкими. 

Фази Місяця у другий літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

  • Місяць, що росте — з 30 червня по 3 липня.
  • Повня (супермісяць) — 3 липня о 14:39 за київським часом.
  • Спадний Місяць — з 4 по 16 липня.
  • Молодик — 17 липня о 21:32 за київським часом.
  • Місяць, що росте — з 18 липня по 31 липня. 
  • Місячне затемнення — немає.
  • Сонячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у липні 2023 року
Фази Місяця. Фото: unsplash.com

Сприятливі дні для стрижки в липні 2023 року

Найкращі дні для стрижки: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 липня.

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 8, 16, 17 липня.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 2, 4, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 липня.

Хороші дати для оновлення кольору: 1, 3, 14, 15, 19, 20, 22, 30 липня.

Нейтральні дні для фарбування: 5, 6, 7, 9, 24, 25 липня. 

Стрижка для швидкого росту волосся: 18-22, 31 липня.

Стрижка для укріплення волосся: 18-22, 31 липня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 12, 14, 15, 22, 31 липня.

 

Сприятливі дні для стрижки в липні 2023 року
Дівчина доглядає за волоссям. Фото: depositphotos.com

Несприятливі дні для стрижки в липні 2023 року

Несприятливі дні для стрижки: 5, 23 липня.

Нейтральні дні для стрижки: 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 26 липня.

 

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