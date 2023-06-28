Лунный календарь стрижек на июль 2023 — какие даты неудачи для смены прически

Девушка страдает от выпадения волос. Фото: Shutterstock

Чтобы волосы всегда выглядели ухоженными и были здоровыми, а стрижки и изменения причесок доставляли удовольствие, красоту и энергию, астрологи рекомендуют обратиться за помощью к лунному календарю. Он поможет спланировать, самые удачные дни по уходу, поход к парикмахеру и салон красоты.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на июль 2023 года.

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Фазы Луны в июле 2023 года

Астрологи подчеркивают, что фазы Луны могут оказывать влияние на структуру волос. Есть даты, которые идеально подходят для окрашивания или завивки и наоборот, некоторые дни могут привести к его травмированию, сделать пряди тусклыми, сухими и ломкими.

Фазы Луны во второй летний месяц будут изменяться следующим образом:

Растущая месяц — с 30 июня по 3 июля.

Полнолуние (супермесяц) — 3 июля в 14:39 по киевскому времени.

Убывающая Луна — с 4 по 16 июля.

Молодой человек — 17 июля в 21:32 по киевскому времени.

Растущая месяц — с 18 июля по 31 июля.

Лунное затмение — нет.

Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: unsplash.com

Благоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Лучшие дни для стрижки: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 июля.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 8, 16, 17 июля.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 4, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 июля.

Хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 14, 15, 19, 20, 22, 30 июля.

Нейтральные дни для покраски: 5, 6, 7, 9, 24, 25 июля.

Стрижка для быстрого роста волос: 18-22, 31 июля.

Стрижка для укрепления волос: 18-22, 31 июля.

Благоприятные дни для завивки волос: 12, 14, 15, 22, 31 июля.

Девушка ухаживает за волосами. Фото: depositphotos.com

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Неблагоприятные дни для стрижки: 5, 23 июля.

Нейтральные дни для стрижки: 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 26 июля.