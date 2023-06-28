Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Какие три опасных дня уничтожат волосы? Лунный календарь стрижек на июль 2023 arrow

Какие три опасных дня уничтожат волосы? Лунный календарь стрижек на июль 2023

28 июня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на июль 2023 — какие даты неудачи для смены прически
Девушка страдает от выпадения волос. Фото: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Чтобы волосы всегда выглядели ухоженными и были здоровыми, а стрижки и изменения причесок доставляли удовольствие, красоту и энергию, астрологи рекомендуют обратиться за помощью к лунному календарю. Он поможет спланировать, самые удачные дни по уходу, поход к парикмахеру и салон красоты.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше изменить свою прическу по лунному календарю стрижек на июль 2023 года.

Читайте также:

Фазы Луны в июле 2023 года

Астрологи подчеркивают, что фазы Луны могут оказывать влияние на структуру волос. Есть даты, которые идеально подходят для окрашивания или завивки и наоборот, некоторые дни могут привести к его травмированию, сделать пряди тусклыми, сухими и ломкими.

Фазы Луны во второй летний месяц будут изменяться следующим образом:

  • Растущая месяц — с 30 июня по 3 июля.
  • Полнолуние (супермесяц) — 3 июля в 14:39 по киевскому времени.
  • Убывающая Луна — с 4 по 16 июля.
  • Молодой человек — 17 июля в 21:32 по киевскому времени.
  • Растущая месяц — с 18 июля по 31 июля.
  • Лунное затмение — нет.
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2023 года
Фазы Луны. Фото: unsplash.com

Благоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Лучшие дни для стрижки: 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 31 июля.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 8, 16, 17 июля.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 4, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 июля.

Хорошие даты для обновления цвета: 1, 3, 14, 15, 19, 20, 22, 30 июля.

Нейтральные дни для покраски: 5, 6, 7, 9, 24, 25 июля.

Стрижка для быстрого роста волос: 18-22, 31 июля.

Стрижка для укрепления волос: 18-22, 31 июля.

Благоприятные дни для завивки волос: 12, 14, 15, 22, 31 июля.

 

Благоприятные дни для стрижки в июле 2023 года
Девушка ухаживает за волосами. Фото: depositphotos.com

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Неблагоприятные дни для стрижки: 5, 23 июля.

Нейтральные дни для стрижки: 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 26 июля.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз