Как Венера в Близнецах 2023 повлияет на жизнь всех знаков Зодиака: астропрогноз

Планета Венера и ее влияние на жизнь людей. Фотоколлаж: novyny.live

Планета романтики, любви и денег Венера вошла в знак Близнецы, а значит, каждому знаку Зодиака стоит приготовиться к переменам в жизни. Вторая от Солнца планета подарит космическую энергию и повлияет не только на романтическую сферу жизни, но и профессиональную. Она побуждает к размышлению, изменит темп жизни и будет способствовать принятию важных решений.

Астрологи рассказали, к чему готовиться каждому представителю зодиакального круга.

Читайте также:

Когда Венера вошла в знак Близнецы

Венера начала свое движение в умных и кокетливых Близнецах 11 апреля. В этом знаке она будет оставаться до 7 мая.

Какого влияния ожидать от романтической планеты

Венера известна как планета любви, красоты, чувственности и удовольствия. Так что предполагаемо следует ожидать расцвета новых чувств. Любовь будет витать в воздухе. Это будет время обмена мнениями, реализации творческих планов, теплых вечеров с друзьями и любимыми. Влияние планетарного правителя Близнецов — Меркурия — также присутствует. Как известно, Меркурий считается планетой общения, интеллекта, памяти и передвижений. Кроме того, это возможность использовать интеллект и многогранную природу переменчивого воздушного знака Зодиака.

Как Венера в Близнецах повлияет на каждый знак Зодиака

Выберите знак зодиака, чтобы прочесть гороскоп:

Овен

Венера повлияет на область общения. Овны будут стремиться к разговорам и встречам, налаживанию связей. Обмен мнениями с умными и авторитетными людьми приведет к новым идеям и планам на жизнь.

Телец

Магия транзита Венеры в Близнецах подарит Тельцам вдохновение. Это будет лучшее время для развития навыков и способностей. Можно смело пробовать себя в разных творческих областях. Делитесь своими работами и талантами с окружающими, что позволит привлечь больший поток финансов.

Близнецы

Близнецы в этот период будут очень очаровательными и харизматичными. Если вы ищете работу, Венера поможет вам произвести блестящее первое впечатление на собеседовании. Вторая планета от Солнца будет способствовать представителям этого знака зодиака и в романтических отношениях. Возможно появление новых поклонников.

Рак

Вам захочется перемен, трансформации и переосмысления. Но окружающая будет только сбивать вас с толку. Лучшие решения придут, когда вы начнете прислушиваться к своей интуиции. Это время отдыха, замкнутости и исследований.

Лев

Общественные дела очаровательны и беззаботны, когда планета любви танцует в вашем 11-м доме дружбы и социальных взносов. Вы установите связи с влиятельными людьми, которые откроют перед вами новые перспективы. Возможно вам захочется новых знакомств и ярких впечатлений в личной жизни.

Дева

Венера поможет Девам чувствовать себя увереннее. Вы сможете закрепить свои лидерские позиции, стать авторитетом, лидером мнений или получить стремительный карьерный рост. Ваш опыт работы, целеустремленность, трудолюбие и упорство помогут открыть новые перспективы.

Весы

Венера в Близнецах пробудит в Весах желание унять свое любопытство с помощью путешествий и приключений. Рутина вам надоела, поэтому впереди новые открытия.

Скорпион

Венера пробудит сексуальность Скорпионов. Возможны новые увлекательные романтические отношения или огонь любви зажжется с новой силой в уже существующих отношениях. Успех придет и в профессиональную сферу – вы сможете заработать большую сумму денег.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиаку придется делать немаловажный выбор в личной жизни. Возможны конфликты и недоразумения. Венера будет проходить через ваш седьмой дом компромиссов, преданности и значимых людей.

Козерог

Ваши повседневные ритуалы являются священными, и когда Венера путешествует через ваш шестой дом должной осмотрительности и рабочих процедур, есть возможность вкладывать свою энергию в нечто ценное. Важно позаботиться о здоровье. Звезды советуют рассмотреть онлайн программы тренировок и подписки на правильное питание, записаться в спортзал или начать утренние пробежки.

Водолей

Венера в знак Близнецы будет влиять на ваш пятый дом страсти, романтики и самовыражения. В то же время, вы будете много времени уделять работе, чтобы иметь возможность отложить деньги на что-то важное и сформировать финансовую подушку. Вечера звезды советуют проводить в компании любимого человека или друзей.

Рыбы

Это будет благоприятный период для ремонта, уборки, обновления интерьера и создания уюта. Также придется принять важное решение, которое в долгосрочной перспективе станет судьбоносным.

Напомним, мы писали, для каких знаков Зодиака Пасха 16 апреля станет самым счастливым днем. Благоприятные звезды и планеты подарят им много энергии и мотивации.

Также мы рассказывали, что солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

Ранее мы сообщали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет обогащение. Им удастся существенно приумножить финансы в этот период.