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Романтична Венера в Близнюках кардинально змінить життя усіх знаків Зодіаку: коли чекати

14 квітня 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як Венера в Близнюках 2023 вплине на життя всіх знаків Зодіаку: астропрогноз
Планета Венера та її вплив на життя людей. Фотоколаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Планета романтики, кохання та грошей Венера увійшла в знак Близнюки, а це означає, що кожному знаку Зодіаку варто приготуватися до змін в житті. Друга від Сонця планета подарує космічну енергію і вплине не лише на романтичну сферу життя, а й на професійну. Вона спонукатиме до роздумів, змінить темп життя та сприятиме прийняттю важливих рішень.

Астрологи розповіли до чого готуватись кожному представнику зодіакального кола. 

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Коли Венера увійшла в знак Близнюки

Венера почала свій рух через розумних і кокетливих Близнюків 11 квітня. У цьому знаку вона залишатиметься до 7 травня. 

Якого впливу очікувати від романтичної планети 

Венера відома як планета любові, краси, чуттєвості та насолоди. Тож передбачувано слід очікувати розквіту нових почуттів. Кохання буде витати в повітрі. Це буде час обміну думок, реалізації творчих планів, теплих вечорів з друзями та коханими. Вплив планетарного правителя Близнюків — Меркурія — також присутній. Як відомо, Меркурій вважається планетою спілкування, інтелекту, пам'яті та пересувань. З іншого боку, це можливість використовувати інтелект і багатогранну природу мінливого повітряного знака Зодіаку.

Коли Венера увійшла в знак Близнюки

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп:

Овен 

Венера вплине на сферу спілкування. Овни прагнутимуть до розмов та зустрічей, налагодження зв'язків. Обмін думками з розумними та авторитетними людьми призведе до нових ідей та планів на життя. 

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Овен

Телець 

Магія транзиту Венери у Близнюках подарує Тельцям натхнення. Це буде найкращий час для розвитку навичок та здібностей. Можна сміливо пробувати себе в різних творчих сферах. Діліться своїми роботами та талантами з оточуючими, це дозволить привабити більший поток фінансів. 

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Телець

Близнюки

Близнюки у цей період будуть дуже чарівними та харизматичними. Якщо ви шукаєте роботу, Венера допоможе вам справити блискуче перше враження на співбесіді. Друга планета від Сонця також сприятиме представникам цього знаку зодіаку і в романтичних стосунках. Можлива поява нових залицяльників. 

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Близнюки

Рак 

Вам захочеться змін, трансформації та переосмислення. Але оточення буде тільки збивати вас з пантелику. Найкращі рішення прийдуть, коли ви почнете прислухатися до своєї інтуїції. Це час відпочинку, замкнутості та досліджень.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Рак

Лев

Громадські справи чарівні та безтурботні, коли планета кохання танцює у вашому 11-му домі дружби та соціальних внесків. Ви налагодите зв'язки із впливовими людьми, які відкриють перед вами нові перспективи. Можливо, вам захочеться нових знайомств та яскравих вражень у особистому житті.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Лев

Діва

Венера допоможе Дівам почуватися впевненіше. Ви зможете закріпити свої лідерські позиції, стати авторитетом, лідером думок або отримати стрімке кар'єрне зростання. Ваш досвід роботи, цілеспрямованість, працьовитість та завзятість допоможуть відкрити нові перспективи.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Діва

Терези

Венера у Близнюках пробудить в Терезах бажання вгамувати свою цікавість за допомогою подорожей та пригод. Рутина вам набридла, тож попереду — нові відкриття. 

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Терези

Скорпіон

Венера пробудить сексуальність Скорпіонів. Можливі нові захопливі романтичні стосунки або ж вогонь кохання запалає з новою силою у вже існуючих стосунках. Успіх прийде й у професійну сферу — ви зможете заробити велику суму грошей. 

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Представникам цього знаку Зодіаку доведеться робити важливий вибір в особистому житті. Можливі конфлікти та непорозуміння. Венера проходитиме через ваш сьомий будинок компромісів, відданості та значущих людей.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Ваші повсякденні ритуали є священними, і коли Венера подорожує через ваш шостий будинок належної обачності та робочих процедур, є можливість вкладати свою енергію в щось цінне. Важливо подбати про здоров'я. Зірки радять розглянути онлайн програми тренувань та підписки на правильне харчування, записатися до спортзалу чи розпочати ранкові пробіжки.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Козеріг

Водолій 

Венера у знаку Близнюки впливатиме на ваш п'ятий будинок пристрасті, романтики та самовираження. Водночас ви будете багато часу приділяти роботі, щоб мати можливість відкласти гроші на щось важливе та сформувати фінансову подушку. Вечори зірки радять проводити у компанії коханої людини чи друзів.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Водолій

Риби

Це буде сприятливий період для ремонту, прибирання, оновлення інтер'єру та створення затишку. Також доведеться ухвалити важливе рішення, яке у довгостроковій перспективі стане доленосним.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали, для яких знаків Зодіаку Великдень 16 квітня стане найщасливішим днем. Сприятливі зірки та планети подарують їм багато енергії та мотивації. 

Також ми розповідали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. 

Раніше ми повідомляли, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.

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