Як Венера в Близнюках 2023 вплине на життя всіх знаків Зодіаку: астропрогноз

Планета Венера та її вплив на життя людей. Фотоколаж: novyny.live

Планета романтики, кохання та грошей Венера увійшла в знак Близнюки, а це означає, що кожному знаку Зодіаку варто приготуватися до змін в житті. Друга від Сонця планета подарує космічну енергію і вплине не лише на романтичну сферу життя, а й на професійну. Вона спонукатиме до роздумів, змінить темп життя та сприятиме прийняттю важливих рішень.

Астрологи розповіли до чого готуватись кожному представнику зодіакального кола.

Читайте також:

Коли Венера увійшла в знак Близнюки

Венера почала свій рух через розумних і кокетливих Близнюків 11 квітня. У цьому знаку вона залишатиметься до 7 травня.

Якого впливу очікувати від романтичної планети

Венера відома як планета любові, краси, чуттєвості та насолоди. Тож передбачувано слід очікувати розквіту нових почуттів. Кохання буде витати в повітрі. Це буде час обміну думок, реалізації творчих планів, теплих вечорів з друзями та коханими. Вплив планетарного правителя Близнюків — Меркурія — також присутній. Як відомо, Меркурій вважається планетою спілкування, інтелекту, пам'яті та пересувань. З іншого боку, це можливість використовувати інтелект і багатогранну природу мінливого повітряного знака Зодіаку.

Як Венера в Близнюках вплине на кожен знак Зодіаку

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп:

Овен

Венера вплине на сферу спілкування. Овни прагнутимуть до розмов та зустрічей, налагодження зв'язків. Обмін думками з розумними та авторитетними людьми призведе до нових ідей та планів на життя.

Телець

Магія транзиту Венери у Близнюках подарує Тельцям натхнення. Це буде найкращий час для розвитку навичок та здібностей. Можна сміливо пробувати себе в різних творчих сферах. Діліться своїми роботами та талантами з оточуючими, це дозволить привабити більший поток фінансів.

Близнюки

Близнюки у цей період будуть дуже чарівними та харизматичними. Якщо ви шукаєте роботу, Венера допоможе вам справити блискуче перше враження на співбесіді. Друга планета від Сонця також сприятиме представникам цього знаку зодіаку і в романтичних стосунках. Можлива поява нових залицяльників.

Рак

Вам захочеться змін, трансформації та переосмислення. Але оточення буде тільки збивати вас з пантелику. Найкращі рішення прийдуть, коли ви почнете прислухатися до своєї інтуїції. Це час відпочинку, замкнутості та досліджень.

Лев

Громадські справи чарівні та безтурботні, коли планета кохання танцює у вашому 11-му домі дружби та соціальних внесків. Ви налагодите зв'язки із впливовими людьми, які відкриють перед вами нові перспективи. Можливо, вам захочеться нових знайомств та яскравих вражень у особистому житті.

Діва

Венера допоможе Дівам почуватися впевненіше. Ви зможете закріпити свої лідерські позиції, стати авторитетом, лідером думок або отримати стрімке кар'єрне зростання. Ваш досвід роботи, цілеспрямованість, працьовитість та завзятість допоможуть відкрити нові перспективи.

Терези

Венера у Близнюках пробудить в Терезах бажання вгамувати свою цікавість за допомогою подорожей та пригод. Рутина вам набридла, тож попереду — нові відкриття.

Скорпіон

Венера пробудить сексуальність Скорпіонів. Можливі нові захопливі романтичні стосунки або ж вогонь кохання запалає з новою силою у вже існуючих стосунках. Успіх прийде й у професійну сферу — ви зможете заробити велику суму грошей.

Стрілець

Представникам цього знаку Зодіаку доведеться робити важливий вибір в особистому житті. Можливі конфлікти та непорозуміння. Венера проходитиме через ваш сьомий будинок компромісів, відданості та значущих людей.

Козеріг

Ваші повсякденні ритуали є священними, і коли Венера подорожує через ваш шостий будинок належної обачності та робочих процедур, є можливість вкладати свою енергію в щось цінне. Важливо подбати про здоров'я. Зірки радять розглянути онлайн програми тренувань та підписки на правильне харчування, записатися до спортзалу чи розпочати ранкові пробіжки.

Водолій

Венера у знаку Близнюки впливатиме на ваш п'ятий будинок пристрасті, романтики та самовираження. Водночас ви будете багато часу приділяти роботі, щоб мати можливість відкласти гроші на щось важливе та сформувати фінансову подушку. Вечори зірки радять проводити у компанії коханої людини чи друзів.

Риби

Це буде сприятливий період для ремонту, прибирання, оновлення інтер'єру та створення затишку. Також доведеться ухвалити важливе рішення, яке у довгостроковій перспективі стане доленосним.

Нагадаємо, ми писали, для яких знаків Зодіаку Великдень 16 квітня стане найщасливішим днем. Сприятливі зірки та планети подарують їм багато енергії та мотивації.

Також ми розповідали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку.

Раніше ми повідомляли, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.