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Квітневе сонячне затемнення: лише у чотирьох знаків зодіаку почнеться біла смуга

3 квітня 2023 18:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки зодіаку почнуть білу смугу після квітневого сонячного затемнення
Яким чотирьом знакам зодіаку сонячне затемнення подарує зміни на краще?
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

20 квітня відбудеться перше сонячне затемнення у 2023 році. Астрологи вважають, що ця небесна подія може кардинально вплинути на життя. Для більшості знаків зодіаку цей період буде хаотичним та мінливим. Проте для чотирьох представників він стане початком білої смуги. 

Як пишуть астрологи, щасливчиками стануть Овен, Телець, Близнюки та Терези. Що для них приготувало сонячне затемнення, дізнаймось далі у статті. 

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Овен

У представників цього знаку зодіаку нарешті з'явиться можливість змінити обстановку та поліпшити умови життя. Це може стосуватися переїзду у нове житло, місто або навіть нову країну. Для когось з Овнів ці зміни будуть менш кардинальними: нова річ, техніка або косметичний ремонт. 

Порада: Овнам краще уникати поїздок або переїздів в день самого сонячного затемнення. А важливі справи та проєкти краще планувати після 23 квітня. 

Затемнення у квітні стане початком "білої" смуги для Овна

Телець

Тельцям період сонячного затемнення у квітні принесе збагачення. Можливо їм виплатять премію, підвищать зарплату, віддадуть борг, вони виграють в лотерею або отримають спадщину.

Порада: детально плануйте свій бюджет та обдумуйте свої покупки, особливо великі.  

Затемнення у квітні стане початком "білої" смуги для Тельця

Близнюки

У Близнюків з'явиться шанс розв'язати складну проблему, яка довгий час не давала змоги дихнути на повні груди. Це відбудеться після сонячного затемнення. 

Порада: не дозволяйте негативним думкам вас здолати, мисліть позитивно і Всесвіт обов'язково вас винагородить. 

Затемнення у квітні стане початком "білої" смуги для Близнюків

Терези

Для представників цього знаку зодіаку квітневе сонячне затемнення принесе позитивні зміни у професійну сферу. Наприклад, їх можуть підвищити, вони отримають цікаву ділову пропозицію або новий проєкт. 

Порада: вірте у свої сили та не бійтеся висловлювати свої думки. 20 квітня краще відкласти важливі справи чи рішення на наступний день. 

Затемнення у квітні стане початком "білої" смуги для Терезів

Нагадаємо, ми писали, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період. 

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