Сонячне затемнення 20 квітня — які чотири знаки зодіаку постраждають найбільше

Цим знакам зодіаку потрібно бути обачними під час першого сонячного затемнення

20 квітня на нас чекає перше сонячне затемнення у 2023 році, яке матиме сильний вплив на кожного, оскільки Сонце в цей час перебуватиме під впливом знака Овен. Проте чотири знаки зодіаку можуть постраждати найбільше.

Астрологи попередили, для кого з представників зодіакального кола цей період буде важким та дали поради, як вберегтися від небезпеки.

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Овен

Оскільки перше сонячне затемнення у 2023 році пройде саме в знаку Овен, представникам цього знаку зодіаку буде не солодко. Вони можуть зіткнутися з багатьма труднощами, зокрема виникнуть проблеми, розбіжності та суперечки на роботі. Є ризик проблем з психічним та фізичним здоров'ям.

Порада: перед тим, як щось говорити, двічі подумайте. Варто слідкувати за своїми словами та не забувати про компроміси. Проявляйте обережність, щоб не потрапляти в неприємності. Не забувайте про відпочинок та повноцінний сон, щоб не підірвати здоров'я.

Лев

Сонце — планета-покровитель знаку зодіаку Лева. Вогняне світило дарує впевненість та сміливість своїм обранцям, але попереджає про імпульсивність та нетерплячість. Саме тому сонячне затемнення несе для Левів найбільшу небезпеку. У цей період вони можуть бути надто дратівливими та запальними. Можуть з'явитися сумніви у своїх силах та суперечливі думки. Через що важка робота, виконана ними, може зійти нанівець.

Порада: краще відкласти важливі рішення на інший час. Перевіряйте інформацію, яку отримуєте. День варто провести у спокої. Пам'ятайте, будь-які труднощі роблять нас сильнішими.

Діва

Оскільки Сонце розташоване у восьмому будинку Дів, сонячне затемнення у квітні принесе великий розумовий стрес та напруження. Можливі сварки як на роботі, так і вдома.

Порада: контролюйте свої емоції та слова та уникайте будь-яких суперечок, оскільки це може безпосередньо вплинути на вашу поточну роботу. Виділіть час для відпочинку та медитації, інакше існує ризик нервового зриву.

Козеріг

Сонячне затемнення 20 квітня відбудеться у четвертому будинку Козерогів. Тож цей період може погано вплинути на здоров'я. Це безпосередньо призведе до збільшення ваших витрат.

Порада: будьте більш уважними до свого самопочуття. Пам'ятайте, тільки ви відповідальні за своє здоров'я.

Нагадаємо, ми писали, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.