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Ретроградний Меркурій у квітні принесе нещастя трьом знакам зодіаку: хто в зоні ризику

30 березня 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки зодіаку страждатимуть від ретроградного Меркурія у квітні — астропрогноз
Цим знакам зодіаку слід бути обережними та обачними в період ретромеркурія
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У другий місяць весни на нас чекає початок складного періоду — ретроградний Меркурій, який впливатиме на комунікацію, відносини та розумову діяльність. Зворотний рух першої планети від Сонця найбільш негативно вплине на трьох представників зодіакального кола

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто готуватися до проблем під час ретромеркурія. 

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Коли почнеться ретроградний Меркурій 

Варто зауважити, що всі планети проходять ретроградні періоди, але Меркурій робить більше обертів навколо Сонця і тому стає частіше ретроградним. У 2023 році планета перебуватиме у стані ретроградності 4 рази.

У квітні 2023 року ретроградність Меркурія починається з 21 числа, а триватиме до 14 травня.

Коли почнеться ретроградний Меркурій

Як ретроградний Меркурій впливає на людину

Меркурій відповідає за інтелект, думки, мовлення, контакти, переговори, папери, документи, інформацію, навчання, поїздки, родинні зв'язки та торгівлю. Тому, у першу чергу, ретроградність зачепить саме ці сфери та всі процеси, пов'язані з ними, будуть гальмуватися, "йти назад", затримуватися. У цей період люди можуть відчувати себе більш дратівливими та неспокійними.

Проте експерти відзначають, не варто сприймати ретроградність Меркурія як прокляття, адже цей період також дає можливість розв'язувати проблеми зараз, щоб ви могли рухатися вперед після його закінчення. Розмови, які були відкладені, потрібно проговорити. Не бійтеся ділитися тим, що насправді у вас на думці та що вас турбує. Виділіть час на генеральне прибирання, розберіть одяг, який давно не носили. Можливо, ви знайдете річ, яку вважали втраченою або про існування якої забули.

Як ретроградний Меркурій впливає на людину

Яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе проблеми

Рак

Представникам цього знаку зодіаку ретроградний Меркурій принесе проблеми з електронікою. Здаватиметься, що телефони та інші гаджети не хочуть працювати як треба, то й справа вилізатимуть помилки та глюки. Є ймовірність, що якийсь дуже потрібний девайс зламається, і доведеться витратити багато грошей або на його ремонт, або на покупку нового. Це в свою чергу може спричинити затримки та зміни в планах.

Яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе проблеми — Рак

Терези

Терезам слід бути дуже обачними та уважними у період ретроградності Меркурія, оскільки є ризик припуститися помилки в оформленні якихось документів або купівлі квитків на транспорт, запізнитися на свій рейс або переплутати дні поїздки. 

Яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе проблеми — Терези

Риби

У представників цього знаку зодіаку можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Особливо уважно треба ставитися до психічного здоров'я, оскільки труднощі змусять понервувати. 

Яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе проблеми — Риби

Нагадаємо, ми писали, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період. 

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