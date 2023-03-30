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Ретроградный Меркурий в апреле принесет несчастье трем знакам зодиака: кто в зоне риска

30 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки зодиака будут страдать от ретроградного Меркурия в апреле — астропрогноз
Этим знакам зодиака следует соблюдать осторожность и осмотрительность в период ретромеркурия
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во второй месяц весны нас ждет начало сложного периода — ретроградный Меркурий, который будет влиять на коммуникацию, отношения и умственную деятельность. Обратное движение первой планеты от Солнца наиболее негативно повлияет на трех представителей зодиакального круга.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака следует готовиться к проблемам во время ретромеркурия.

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Когда начнется ретроградный Меркурий

Следует заметить, что все планеты проходят ретроградные периоды, но Меркурий совершает больше оборотов вокруг Солнца и поэтому становится чаще ретроградным. В 2023 году планета будет находиться в состоянии ретроградности четыре раза.

В апреле 2023 года ретроградность Меркурия начинается с 21 числа, а продлится до 14 мая.

Когда начнется ретроградный Меркурий

Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Меркурий отвечает за интеллект, мнения, речь, контакты, переговоры, бумаги, документы, информацию, обучение, поездки, родственные связи и торговлю. Поэтому, в первую очередь, ретроградность коснется именно этих сфер и все процессы, связанные с ними, будут тормозиться, "уходить назад", задерживаться. В этот период люди могут чувствовать себя более раздражительными и беспокойными.

Однако эксперты отмечают, что не стоит воспринимать ретроградность Меркурия как проклятие, ведь этот период также дает возможность решать проблемы сейчас, чтобы вы могли двигаться вперед после его окончания. Разговоры, которые были отложены, нужно проговорить. Не бойтесь делиться тем, что на самом деле у вас на уме и что вас беспокоит. Выделите время на генеральную уборку, разберите одежду, которую давно не носили. Возможно, вы найдете вещь, которую считали утраченной или о существовании которой забыли.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет проблемы

Рак

Представителям этого знака зодиака ретроградный Меркурий принесет проблемы с электроникой. Будет казаться, что телефоны и другие гаджеты не хотят работать как следует, и дело будут вылезать ошибки и глюки. Есть вероятность, что какой-то очень нужный девайс сломается, и придется потратить много денег либо на его ремонт, либо на покупку нового. Это в свою очередь может повлечь задержки и изменения в планах.

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет проблемы - Рак

Весы

Весам следует быть очень осмотрительными и внимательными в период ретроградности Меркурия, поскольку есть риск допустить ошибку в оформлении каких-либо документов или покупки билетов на транспорт, опоздать на свой рейс или перепутать дни поездки.

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет проблемы.

Рыбы

У представителей этого знака зодиака могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно внимательно следует относиться к психическому здоровью, поскольку трудности заставят понервничать.

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет проблемы.

Напомним, мы писали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.

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