Ці знаки зодіаку розбагатіють під час ретроградного Меркурія у квітні — астропрогноз

Для цих представників зодіакального кола ретроградний рух Меркурія стане періодом збагачення

Ретроградний Меркурій, який пройде з 21 квітня по 14 травня, вважається досить складним періодом, коли в нашому житті все йде не за планом. Проте для трьох знаків зодіаку він стане часом збагачення.

Астрологи розповіли, кому з представників зодіакального кола вдасться примножити свої статки у фазу ретроградного руху Меркурія.

Телець

У період ретроградного Меркурія Тельцям нарешті повернуть борг або прийде зарплата, яку затримували. Можливо з'явиться додаткове джерело доходу. Це неабияк допоможе фінансовому становищу.

Порада: ретромеркурій часто змушує нас бути імпульсивними, тому не варто керуватися лише своїми бажаннями, інакше є ризик втратити усі додаткові гроші та навіть більше. Астрологи радять ретельно продумувати кожне своє інвестування.

Лев

Ретроградний Меркурій стане позитивним у фінансовому плані й для Левів. Представники цього знаку зодіаку отримають якийсь коштовний подарунок. Це може бути, наприклад, брендова прикраса, новий смартфон, планшет або фірмовий годинник. Також не виключені в цей період підвищення заробітної плати або цікаві прибуткові пропозиції.

При цьому в астрологів немає ніяких застережень для Левів, оскільки їм і їхньому фінансовому стану нічого не загрожує. Тож радійте та користуйтеся цим неймовірним подарунком від ретроградної планети!

Риби

Риби у період ретроградного Меркурія зможуть щось дуже вигідно продати. Це може бути продаж нерухомості, транспорту або якоїсь цінної речі, яка давно припадала пилом.

Порада: краще не робити важливих покупок в період з 21 квітня до 15 травня, оскільки вони можуть бути невдалими або спричинити неприємності.

Нагадаємо, ми писали, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє. Їхня підсвідомість наділена великою чутливістю, тісно пов’язаною з емоціями.