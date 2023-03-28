Ці знаки зодіаку розбагатіють під час ретроградного Меркурія у квітні — астропрогноз

Ретроградний Меркурій у квітні принесе збагачення трьом знакам зодіаку: хто щасливчик
Ретроградний Меркурій, який пройде з 21 квітня по 14 травня, вважається досить складним періодом, коли в нашому житті все йде не за планом. Проте для трьох знаків зодіаку він стане часом збагачення.
Астрологи розповіли, кому з представників зодіакального кола вдасться примножити свої статки у фазу ретроградного руху Меркурія.
-
У США розслідують справу про ослаблення ременів безпеки в електрокарах Tesla
-
Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський
-
Зеленський перевірив готовність прикордонних підрозділів на Сумщині
-
У Маріуполі окупанти проводять тотальну зачистку, — Андрющенко
-
Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року
-
Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України
-
Синоптики попереджають про сильне погіршення погоди: яким областям загрожує небезпека
-
Легендарний хокеїст "розніс" МОК через скандал із росіянами
-
Відома фотографка Катя Кондратьєва влаштувала благодійну зйомку на київському вокзалі
-
Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства
Телець
У період ретроградного Меркурія Тельцям нарешті повернуть борг або прийде зарплата, яку затримували. Можливо з'явиться додаткове джерело доходу. Це неабияк допоможе фінансовому становищу.
Порада: ретромеркурій часто змушує нас бути імпульсивними, тому не варто керуватися лише своїми бажаннями, інакше є ризик втратити усі додаткові гроші та навіть більше. Астрологи радять ретельно продумувати кожне своє інвестування.
Лев
Ретроградний Меркурій стане позитивним у фінансовому плані й для Левів. Представники цього знаку зодіаку отримають якийсь коштовний подарунок. Це може бути, наприклад, брендова прикраса, новий смартфон, планшет або фірмовий годинник. Також не виключені в цей період підвищення заробітної плати або цікаві прибуткові пропозиції.
При цьому в астрологів немає ніяких застережень для Левів, оскільки їм і їхньому фінансовому стану нічого не загрожує. Тож радійте та користуйтеся цим неймовірним подарунком від ретроградної планети!
Риби
Риби у період ретроградного Меркурія зможуть щось дуже вигідно продати. Це може бути продаж нерухомості, транспорту або якоїсь цінної речі, яка давно припадала пилом.
Порада: краще не робити важливих покупок в період з 21 квітня до 15 травня, оскільки вони можуть бути невдалими або спричинити неприємності.
Нагадаємо, ми писали, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє. Їхня підсвідомість наділена великою чутливістю, тісно пов’язаною з емоціями.