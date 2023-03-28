Эти знаки зодиака разбогатеют во время ретроградного Меркурия в апреле — астропрогноз

Для этих представителей зодиакального круга ретроградное движение Меркурия станет периодом обогащения

Ретроградный Меркурий, который будет проходить с 21 апреля по 14 мая, считается достаточно сложным периодом, когда в нашей жизни все идет не по плану. Однако для трех знаков зодиака он станет временем обогащения.

Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга удастся приумножить свое состояние в фазу ретроградного движения Меркурия.

Телец

В период ретроградного Меркурия Тельцам наконец-то вернут долг или придет задерживаемая зарплата. Возможно, появится дополнительный источник дохода. Это поможет финансовому положению.

Совет: ретромеркурий часто заставляет нас быть импульсивными, поэтому не стоит руководствоваться своими желаниями, иначе есть риск потерять все дополнительные деньги и даже больше. Астрологи советуют тщательно продумывать каждое свое инвестирование.

Лев

Ретроградный Меркурий станет положительным в финансовом отношении и для Львов. Представители этого знака зодиака получат какой-нибудь ценный подарок. Это может быть, например, брендовое украшение, новый смартфон, планшет или фирменные часы. Также не исключены в этот период повышения заработной платы или интересные доходные предложения.

При этом у астрологов нет никаких предостережений для Львов, поскольку им и их финансовому состоянию ничего не угрожает. Итак, радуйтесь и пользуйтесь этим невероятным подарком от ретроградной планеты!

Рыбы

Рыбы в период ретроградного Меркурия могут что-то очень выгодно продать. Это может быть продажа недвижимости, транспорта или какой-то ценной вещи, которая давно пылилась.

Совет: лучше не делать важных покупок в период с 21 апреля по 15 мая, поскольку они могут быть неудачными или вызвать неприятности.

Напомним, мы писали, какие знаки зодиака могут предсказывать будущее. Их подсознание наделено большой чувствительностью, тесно связанной с эмоциями.