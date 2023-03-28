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Ретроградный Меркурий в апреле принесет прибыль трем знакам зодиака: кто счастливчик

28 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки зодиака разбогатеют во время ретроградного Меркурия в апреле — астропрогноз
Для этих представителей зодиакального круга ретроградное движение Меркурия станет периодом обогащения
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ретроградный Меркурий, который будет проходить с 21 апреля по 14 мая, считается достаточно сложным периодом, когда в нашей жизни все идет не по плану. Однако для трех знаков зодиака он станет временем обогащения.

Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга удастся приумножить свое состояние в фазу ретроградного движения Меркурия.

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Телец

В период ретроградного Меркурия Тельцам наконец-то вернут долг или придет задерживаемая зарплата. Возможно, появится дополнительный источник дохода. Это поможет финансовому положению.

Совет: ретромеркурий часто заставляет нас быть импульсивными, поэтому не стоит руководствоваться своими желаниями, иначе есть риск потерять все дополнительные деньги и даже больше. Астрологи советуют тщательно продумывать каждое свое инвестирование.

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий принесет прибыль.

Лев

Ретроградный Меркурий станет положительным в финансовом отношении и для Львов. Представители этого знака зодиака получат какой-нибудь ценный подарок. Это может быть, например, брендовое украшение, новый смартфон, планшет или фирменные часы. Также не исключены в этот период повышения заработной платы или интересные доходные предложения.

При этом у астрологов нет никаких предостережений для Львов, поскольку им и их финансовому состоянию ничего не угрожает. Итак, радуйтесь и пользуйтесь этим невероятным подарком от ретроградной планеты!

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий принесет прибыль

Рыбы

Рыбы в период ретроградного Меркурия могут что-то очень выгодно продать. Это может быть продажа недвижимости, транспорта или какой-то ценной вещи, которая давно пылилась.

Совет: лучше не делать важных покупок в период с 21 апреля по 15 мая, поскольку они могут быть неудачными или вызвать неприятности.

Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий принесет прибыль

Напомним, мы писали, какие знаки зодиака могут предсказывать будущее. Их подсознание наделено большой чувствительностью, тесно связанной с эмоциями.

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