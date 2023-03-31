Солнечное затмение 20 апреля — какие четыре знака зодиака пострадают больше всего

Этим знакам зодиака нужно быть осмотрительными во время первого солнечного затмения.

20 апреля нас ожидает первое солнечное затмение в 2023 году, которое будет иметь сильное влияние на каждого, поскольку Солнце в это время будет пребывать под влиянием знака Овен. Однако четыре знака зодиака могут пострадать больше всего.

Астрологи предупредили, для кого из представителей зодиакального круга этот период будет тяжелым и дали советы, как уберечься от опасности.

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Овен

Поскольку первое солнечное затмение в 2023 году пройдет именно в знаке Овен, представителям этого знака зодиака будет несладко. Они могут столкнуться со многими трудностями, в том числе возникнут проблемы, разногласия и споры на работе. Есть риск проблем с психическим и физическим здоровьем.

Совет: перед тем, как что-нибудь говорить, дважды подумайте. Следует следить за своими словами и не забывать о компромиссах. Проявляйте осторожность, чтобы не попадать в неприятности. Не забывайте об отдыхе и полноценном сне, чтобы не подорвать здоровье.

Лев

Солнце — планета-покровитель знака зодиака Льва. Огненное светило дарит уверенность и смелость своим избранникам, но предупреждает об импульсивности и нетерпении. Именно поэтому солнечное затмение несет для Львов наибольшую опасность. В этот период они могут быть слишком раздражительными и вспыльчивыми. Могут возникнуть сомнения в своих силах и противоречивые мысли. Из-за чего тяжелая работа, проделанная ими, может сойти на нет.

Совет: лучше отложить важные решения на другое время. Проверяйте информацию, которую вы получаете. День следует провести в покое. Помните, трудности делают нас сильнее.

Дева

Поскольку Солнце находится в восьмом доме Дев, солнечное затмение в апреле принесет большой умственный стресс и напряжение. Возможны ссоры как на работе, так и дома.

Совет: контролируйте свои эмоции и слова и избегайте любых споров, поскольку это может повлиять на вашу текущую работу. Выделите время для отдыха и медитации, в противном случае существует риск нервного срыва.

Козерог

Солнечное затмение 20 апреля состоится в четвертом доме Козерогов. Так что этот период может плохо повлиять на здоровье. Это напрямую приведет к увеличению ваших затрат.

Совет: будьте внимательнее к своему самочувствию. Помните, только вы ответственны за свое здоровье.

Напомним, мы писали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.