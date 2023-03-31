Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Апрельское солнечное затмение испортит жизнь четырем знакам зодиака: что их ждет arrow

Апрельское солнечное затмение испортит жизнь четырем знакам зодиака: что их ждет

31 марта 2023 17:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Солнечное затмение 20 апреля — какие четыре знака зодиака пострадают больше всего
Этим знакам зодиака нужно быть осмотрительными во время первого солнечного затмения.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 апреля нас ожидает первое солнечное затмение в 2023 году, которое будет иметь сильное влияние на каждого, поскольку Солнце в это время будет пребывать под влиянием знака Овен. Однако четыре знака зодиака могут пострадать больше всего.

Астрологи предупредили, для кого из представителей зодиакального круга этот период будет тяжелым и дали советы, как уберечься от опасности.

Читайте также:

Овен

Поскольку первое солнечное затмение в 2023 году пройдет именно в знаке Овен, представителям этого знака зодиака будет несладко. Они могут столкнуться со многими трудностями, в том числе возникнут проблемы, разногласия и споры на работе. Есть риск проблем с психическим и физическим здоровьем.

Совет: перед тем, как что-нибудь говорить, дважды подумайте. Следует следить за своими словами и не забывать о компромиссах. Проявляйте осторожность, чтобы не попадать в неприятности. Не забывайте об отдыхе и полноценном сне, чтобы не подорвать здоровье.

Солнечное затмение в апреле принесет проблемы четырем знакам зодиака.

Лев

Солнце — планета-покровитель знака зодиака Льва. Огненное светило дарит уверенность и смелость своим избранникам, но предупреждает об импульсивности и нетерпении. Именно поэтому солнечное затмение несет для Львов наибольшую опасность. В этот период они могут быть слишком раздражительными и вспыльчивыми. Могут возникнуть сомнения в своих силах и противоречивые мысли. Из-за чего тяжелая работа, проделанная ими, может сойти на нет.

Совет: лучше отложить важные решения на другое время. Проверяйте информацию, которую вы получаете. День следует провести в покое. Помните, трудности делают нас сильнее.

Солнечное затмение в апреле принесет проблемы четырем знакам зодиака.

Дева

Поскольку Солнце находится в восьмом доме Дев, солнечное затмение в апреле принесет большой умственный стресс и напряжение. Возможны ссоры как на работе, так и дома.

Совет: контролируйте свои эмоции и слова и избегайте любых споров, поскольку это может повлиять на вашу текущую работу. Выделите время для отдыха и медитации, в противном случае существует риск нервного срыва.

Солнечное затмение в апреле принесет проблемы четырем знакам зодиака.

Козерог

Солнечное затмение 20 апреля состоится в четвертом доме Козерогов. Так что этот период может плохо повлиять на здоровье. Это напрямую приведет к увеличению ваших затрат.

Совет: будьте внимательнее к своему самочувствию. Помните, только вы ответственны за свое здоровье.

Солнечное затмение в апреле принесет проблемы четырем знакам зодиака - Козерог.

 

Напомним, мы писали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB