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Апрельское солнечное затмение: только у четырех знаков зодиака начнется белая полоса

3 апреля 2023 18:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки зодиака начнут белую полосу после апрельского солнечного затмения
Каким четырем знакам зодиака солнечное затмение подарит перемены к лучшему?
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 апреля состоится первое солнечное затмение в 2023 году. Астрологи считают, что это небесное событие может кардинально отразиться на жизни. Для большинства знаков зодиака этот период будет хаотичным и изменчивым. Однако для четырех представителей он станет началом белой полосы.

Как пишут астрологи, счастливчиками станут Овен, Телец, Близнецы и Весы. Что для них приготовило солнечное затмение, узнаем дальше в статье.

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Овен

У представителей этого знака зодиака, наконец, появится возможность изменить обстановку и улучшить условия жизни. Это может относиться к переезду в новое жилье, город или даже другую страну. Для кого-то из Овнов эти изменения будут менее кардинальными: новая вещь, техника или косметический ремонт.

Совет: Овнам лучше избегать поездок или переездов в день самого солнечного затмения. А важные дела и проекты лучше планировать после 23 апреля.

Затемнение в апреле станет началом "белой" полосы для Овна

Телец

Тельцам период солнечного затмения в апреле принесет обогащение. Возможно, им выплатят премию, повысят зарплату, отдадут долг, они выиграют в лотерею или получат наследство.

Совет: подробно планируйте свой бюджет и обдумывайте свои покупки, особенно большие.

Затемнение в апреле станет началом "белой" полосы для Тельца.

Близнецы

У Близнецов появится шанс решить сложную проблему, которая долгое время не позволяла вздохнуть полной грудью. Это произойдет после солнечного затмения.

Совет: не позволяйте негативным мыслям одолеть вас, мыслите положительно и Вселенная обязательно вас вознаградит.

Затемнение в апреле станет началом "белой" полосы для Близнецов

Весы

Для представителей этого знака зодиака апрельское затмение принесет положительные изменения в профессиональную сферу. К примеру, их могут повысить, они получат интересное деловое предложение или новый проект.

Совет: верьте в свои силы и не бойтесь выражать свои мысли. 20 апреля лучше отложить важные дела или решения на следующий день.

Затемнение в апреле станет началом "белой" полосы для Весов

Напомним, мы писали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.

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