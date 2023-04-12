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Сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку: що на них чекає

12 квітня 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сонячне затемнення 20 квітня: на які чотири знаки Зодіаку чекають доленосні зміни
Як сонячне затемнення 20 квітня 2023 року вплине на знаки Зодіаку. Фотоколаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже зовсім скоро на нас очікує перше сонячне затемнення 2023 року. Воно відбудеться в астрологічному знаку Овен, 20 квітня та буде особливим, гібридним —  напівкільцевим та повним. Тобто спочатку розпочнеться кільцеподібне затемнення, потім перейде у повне, потім знову стане кільцеподібним.

За прогнозами астрологів, це явище суттєво вплине на життя всіх людей, адже нестиме у собі потужний енергетичний заряд. Проте для чотирьох знаків Зодіаку воно стане доленосним. Мова йде про Овнів, Близнюків, Дів та Козерогів. 

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Овен

Сонячне затемнення 20 квітня принесе Овнам зміни у фінансовій сфері життя. Представники цього знаку Зодіаку зможуть легко перейти на інший рівень доходів. Для когось цей період стане приводом для переоцінки своїх цінностей. Можливий несподіваний прибуток, нова робота або звільнення, порятунок, звільнення від зобов’язань. 

Сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку: Овен

Близнюки 

Близнюкам захочеться побути на самоті, зайнятися самопізнанням та зрозуміти сенс свого життя. Сонячне затемнення підштовхне їх до філософських роздумів. Деякі представники знаку займуться психологією. Це все безперечно стане причиною для того, щоб змінити своє життя на краще або віднайти нові важливі сенси.

Сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку: Близнюки

Діва 

Дівам після Сонячного затемнення 20 квітня необхідно готуватися до подій, пов’язаних із закордоном або поїздками (спілкування, поїздка, подорож, еміграція, отримання ПМП чи громадянства). Також програється тема освіти: вступ до університету, отримання диплома чи важливих знань.

Сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку: Діва

Козеріг 

Козерогам сонячне затемнення 20 квітня принесе у життя кохання та цукерково-букетний період. Це може бути як наступний важливий етап у вже сформованих відносинах, так і новий роман. У Козерогів з’явиться нове хобі. Деякі представники цього знаку Зодіаку знайдуть у собі творчу жилку. 

Сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку: Козеріг

Раніше ми писали, яким чотирьом знакам зодіаку сонячне затемнення 20 квітня подарує зміни на краще. У них розпочнеться справжня біла смуга. 

Нагадаємо, ми розповідали, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період. 

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