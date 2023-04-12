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Солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака: что их ждет

12 апреля 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Солнечное затмение 20 апреля: на какие четыре знака Зодиака ждут судьбоносные изменения
Как солнечное затмение 20 апреля 2023 повлияет на знаки Зодиака. Фотоколлаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже совсем скоро нас ожидает первое солнечное затмение 2023 года. Оно состоится в астрологическом знаке Овен, 20 апреля и будет особенным, гибридным — полукольцевым и полным. То есть сначала начнется кольцеобразное затемнение, затем перейдет в полное, затем снова станет кольцеобразным.

По прогнозам астрологов это явление существенно повлияет на жизнь всех людей, ведь будет нести в себе мощный энергетический заряд. Однако для четырех знаков Зодиака оно станет судьбоносным. Речь идет об Овнах, Близнецах, Девах и Козерогах.

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Овен

Солнечное затмение 20 апреля внесет Овнам изменения в финансовой сфере жизни. Представители этого знака Зодиака могут легко перейти на другой уровень доходов. Для кого-то этот период станет поводом для переоценки своих ценностей. Возможна неожиданная прибыль, новая работа или увольнение, спасение, освобождение от обязательств.

Солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака: Овен

Близнецы

Близнецам захочется побыть наедине с собой, заняться самопознанием и понять смысл своей жизни. Солнечное затмение подтолкнет их к философским размышлениям. Некоторые представители знака займутся психологией. Это все, безусловно, станет причиной для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему или найти новые важные смыслы.

Солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака: Близнецы

Дева

Девам после Солнечного затмения 20 апреля необходимо готовиться к событиям, связанным с заграницей или поездками (общение, поездка, путешествие, эмиграция, получение ПМЖ или гражданства). Также проигрывается тема образования: поступление в университет, получение диплома или важных знаний.

Солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

Козерог

Козерогам солнечное затмение 20 апреля принесет в жизнь любовь и конфетно-букетный период. Это может быть как следующий важный этап в уже сложившихся отношениях, так и новый роман. У Козерогов появится новое хобби. Некоторые представители этого знака Зодиака найдут в себе творческую жилку.

Солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака: Козерог

Ранее мы писали, каким четырем знакам зодиака солнечное затмение 20 апреля подарит изменения к лучшему. У них начнется настоящая белая полоса.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.

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