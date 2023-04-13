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Великоднє диво: три знаки Зодіаку відчують справжнє щастя 16 квітня

13 квітня 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками Великодня
На ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший Великдень. Фотоколаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Невдовзі на нас чекає світле свято Великдень. Це час проведений з найріднішими, коханими та друзями, наповнений теплом та затишком. Особливо цьому дню можуть порадіти три знаки Зодіаку. Адже сприятливі зірки та планети подарують їм багато енергії та мотивації. 

За прогнозами астрологів щасливчиками будуть Скорпіон, Стрілець та Риби. 16 квітня подарує їм незабутні емоції. 

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Скорпіон

На Великдень Скорпіони відчують себе вільними від усіх турбот. Їх огорне почуття спокою, а усе заплановане легко вдаватиметься. Також Скорпіони зможуть зустрітися з людьми, за якими вони дуже сумували. Ці зустрічі будуть наповнені сльозами радості та щастям. Тривожність і занепокоєння зникнуть, фарби здадуться яскравішими, життя — легшим, а їжа — смачнішою.

На ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший Великдень: Скорпіон

Стрілець

Завдяки правильному розташуванню планет 16 квітня, Стрільці будуть оптимістично налаштовані. Тепло домашнього вогнища буде зігрівати їх, надавати сил, впевненості, мотивувати ставати краще і розвиватися. На думку астрологів, представники цього знака Зодіаку отримають знаки від долі, які допоможуть їм вирішити всі складнощі. Ви позбудетеся від проблем і зможете насолоджуватися спокійним життям.

На ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший Великдень: Стрілець

Риба

Енергія битиме ключем з Риб. Вони нарешті відкриються і скажуть усе, про що давно мовчали. Фарбування великодніх яєць, сервірування та прикрашання столу: у Риб на Великдень настає творча фаза, і вони можуть сповна провести її в колі сім'ї. Проте це ще не все: ви будете світитися від кохання. Коли потрібно приймати рішення, прислухайтеся до свого серця, воно підкаже правильний вибір.

На ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший Великдень: Риби

Нагадаємо, ми писали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. 

Також ми розповідали, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.

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