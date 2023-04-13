Эти знаки Зодиака станут главными счастливчиками Пасхи

Эти знаки Зодиаку ждет самая счастливая Пасха. Фотоколлаж: novyny.live

Вскоре нас ждет светлый праздник Пасха. Это время проведенное с родными, любимыми и друзьями, наполнено теплом и уютом. Особенно этому дню могут порадоваться три знака Зодиака. Ведь благоприятные звезды и планеты подарят им много энергии и мотивации.

По прогнозам астрологов, счастливчиками будут Скорпион, Стрелец и Рыбы. 16 апреля подарит им незабываемые эмоции.

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Скорпион

На Пасху Скорпионы ощутят себя свободными от всех хлопот. Их окутает чувство покоя, а все запланированное будет легко исполнить. Также Скорпионы смогут встретиться с людьми, по которым они очень скучали. Эти встречи будут наполнены слезами радости и счастья. Тревожность и беспокойство исчезнут, краски покажутся ярче, жизнь легче, а еда вкуснее.

Стрелец

Благодаря правильному расположению планет 16 апреля, Стрельцы будут оптимистично настроены. Тепло домашнего очага будет согревать их, придавать силы, уверенности, мотивировать становиться лучше и развиваться. По мнению астрологов, представители этого знака Зодиака получат знаки от судьбы, которые помогут им решить все сложности. Вы избавитесь от проблем и сможете наслаждаться спокойной жизнью.

Рыба

Энергия будет бить ключом из Рыб. Они наконец-то откроются и скажут все, о чем давно молчали. Покраска пасхальных яиц, сервировка и украшение стола: у Рыб на Пасху наступает творческая фаза, и они могут провести ее в кругу семьи. Однако это не все: вы будете светиться от любви. Когда нужно принимать решение, прислушайтесь к своему сердцу, оно подскажет правильный выбор.

Напомним, мы писали, что солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

Также мы рассказывали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет настоящее обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.