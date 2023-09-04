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В Укрзалізниці розповіли, як "Дія" допоможе боротися з перекупами квитків

4 вересня 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Укрзалізниці розповіли, як "Дія" допоможе боротися з перекупами квитків
Пасажири готуються до посадки у Києві. Фото: Укрзалізниця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Укрзалізниця працює над інтеграцією з "Дією", аби унеможливити продовження діяльності перекупів на міжнародні рейси. За допогою додатка спекулянтів можна буде заблокувати.

Про це розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

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"Укрзалізниця працює над інтеграцією з Дією, щоб акаунти в застосунку Укрзалізниці були верифіковані. Відтак, якщо якась аномальна активність, людина починає масово скуповувати квитки, то можна було її заблокувати. І вже не було можливості з нової сім-карти, нового номеру телефона продовжувати ці активності", — сказав він.

Перцовський зазначив, що це вже у роботі і для УЗ принципово раз і назавждипокінчити з перекупами.

Він також зазначив, що 3 вересня відправився додатковий потяг з Києва до Варшави з пересадкою у Хелмі. За його словами, всі пасажири придбали на нього квитки спокійно у мобільному застосунку Укрзалізниці.

Він додав, що з початку повномасштабної війни практично в 12 разів зросли обсяги міжнародних пасажирських перевезень. Щодо залізничного сполучення з Польщею, то використані всі слоти залізничних операторів. Щодо Відня — є різниця в колії. Тобто в Австрію можна заїжджати іншими вагонами, яких в УЗ є невелика кількість.

За його словами, на сьогодні пасажири, які замовляють квитки, роблять це заздалегід — за 20 днів, як відкриваються продажі. В іншому випадку людей просто обманюють. Тобто перекупи дають несправжні квитки на несправжні прізвища. І далі на вокзалах спостерігають сцени, де люди ридають, але їх ніхто не пускає.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень. 

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