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Укрзалізниця збільшила пропозицію місць на маршруті до Словаччини

25 серпня 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця збільшила пропозицію місць на маршруті до Словаччини
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця разом зі словацькими колегами  збільшила пропозицію місць на маршруті Мукачево — Кошице на піковий період.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Відтак з 25 серпня до 3 вересня, поїзди №960 Кошице 08:46 — Мукачево 14:00 та №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17 курсуватимуть із додатковим вагоном (а точніше, з додатковим дизель-поїздом) другого класу під №2", — йдеться у повідомленні.

Кількість та розташування місць таке ж саме, як у вагоні №1. 

В Укрзалізниці наголосили, що це дозволить уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат на маршруті. Там розповіли, що ним можуть скористатися пасажири не лише до Кошице, але й використавши пересадку — на поїзд до Братислави та Праги. 

"Квитки на поїзди Мукачево — Кошице доступні в усіх міжнародних квиткових касах України та у касах Словаччини", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку Укрзалізниця вирішила продовжити курсування поїзда №223/224 Київ — Ужгород.

Також ми писали, що на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.

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