Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці: що змінилось
На маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру, зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
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"У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення", — йдеться в повідомленні.
В установі також зазначили, що саме чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції в розпал літнього сезону.
Тут поєднуються фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пасажири Укрзалізниці задонатили понад пів мільйона гривень, купуючи чай зі спеціальної чайної колекції. Кошти перерахують на закупівлю FPV-дронів.