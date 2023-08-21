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Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці: що змінилось

21 серпня 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці: що змінилось
Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці. Фото: УЗ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру, зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Деталі

"У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення", — йдеться в повідомленні.

В установі також зазначили, що саме чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції в розпал літнього сезону.

Тут поєднуються фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення.

 

Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці. Фото: УЗ

 

Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці. Фото: УЗ

 

Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці. Фото: УЗ

 

Укрзалізниця оновила плацкартні вагони потяга Київ-Чернівці. Фото: УЗ

Нагадаємо, раніше ми писали, що пасажири Укрзалізниці задонатили понад пів мільйона гривень, купуючи чай зі спеціальної чайної колекції. Кошти перерахують на закупівлю FPV-дронів.

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