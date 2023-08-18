Пасажири Укрзалізниці задонатили півмільйона гривень, купуючи чайні пакетики

Чай в потязі Укрзалізниці. Фото ілюстративне: google

Пасажири Укрзалізниці задонатили понад півмільйона гривень, купуючи чай зі спеціальної чайної колекції. Кошти перерахують на закупівлю FPV-дронів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Скільки чайних пакетиків придбали

Повідомляється, що Армія дронів та виробник чаю Gemini запустили спеціальну чайну колекцію. Йдеться про "Розвідувальний" та "Бойовий" чаї.

Відтак, пасажири Укрзалізниці придбали близько 100 тисяч таких чайних пакетиків. З кожного перераховували 5,5 гривень на закупівлю дронів "Грім" для ЗСУ. Таким чином вдалося зібрати 550 тисяч гривень.

"Ефективний засіб, який дозволяє нашим військовим знаходити та вражати ворожі позиції, склади боєприпасів, системи звʼязку і управління, командні пункти та інші важливі цілі", — йдеться у повідомленні.

Колаж Укрзалізниці

В організації додають, що "Бойовий" чай — чорний з бергамотом, та "Розвідувальний" чай — на кримських травах доступні для замовлення в застосунку, чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, в Україні 14 серпня United24, благодійний фонд "Повернись живим" та monobank відкрили спільний збір на дрони-камікадзе. Мета збору — 235 млн грн.