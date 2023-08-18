Пассажиры Укрзализныци задонатили полмиллиона гривен, покупая чайные пакетики

Чай в поезде Укрзализныци. Фото иллюстративное: google

Пассажиры Укрзализныци задонатили более полмиллиона гривен, покупая чай из специальной чайной коллекции. Средства перечислят на закупку FPV-дронов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Сколько чайных пакетиков приобрели

Сообщается, что Армия дронов и производитель чая Gemini запустили специальную чайную коллекцию. Речь идет о "Разведывательном" и "Боевом" чае.

Следовательно, пассажиры Укрзализныци приобрели около 100 тысяч таких чайных пакетиков. С каждого перечисляли 5,5 гривен на закупку дронов "Гром" для ВСУ. Таким образом, удалось собрать 550 тысяч гривен.

"Эффективное средство, позволяющее нашим военным находить и поражать враждебные позиции, склады боеприпасов, системы связи и управления, командные пункты и другие важные цели", — говорится в сообщении.

Коллаж Укрзализныци

В организации добавляют, что "Боевой" чай — черный с бергамотом, и "Разведывательный" чай — на крымских травах доступны для заказа в приложении, чат-боте и на сайте.

Напомним, в Украине 14 августа United24, благотворительный фонд "Вернись живым" и monobank открыли совместный сбор на дроны-камикадзе. Цель сбора — 235 млн грн.