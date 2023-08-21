Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы: что изменилось

Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы. Фото: УЗ

На маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера, появились новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение", — говорится в сообщении.

В учреждении также отметили, что именно черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения в разгар летнего сезона.

Здесь сочетаются фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление.

Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы. Фото: УЗ

Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы. Фото: УЗ

Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы. Фото: УЗ

Укрзализныця обновила плацкартные вагоны поезда Киев-Черновцы. Фото: УЗ

Напомним, ранее мы писали, что пассажиры Укрзализныци задонатили более полумиллиона гривен, покупая чай из специальной чайной коллекции. Средства перечислят на закупку FPV-дронов.