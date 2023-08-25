Укрзализныця увеличила предложение мест на маршруте в Словакию

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця вместе со словацкими коллегами увеличила предложение мест на маршруте Мукачево — Кошице на пиковый период.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Дополнительные места

"Следовательно с 25 августа по 3 сентября, поезда №960 Кошице 08:46 — Мукачево 14:00 и №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17 будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее, с дополнительным дизель-поездом) второго класса №2", — говорится в сообщении.

Количество и расположение мест такое же, как в вагоне №1.

В Укрзализныце подчеркнули, что это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат на маршруте. Там рассказали, что им могут воспользоваться пассажиры не только в Кошице, но и использовав пересадку — на поезд в Братиславу и Прагу.

"Билеты на поезда Мукачево — Кошице доступны во всех международных билетных кассах Украины и в кассах Словакии", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда №223/224 Киев — Ужгород.

Также мы писали, что на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.