Укрзалізниця продовжила курсування поїзда Київ-Ужгород до кінця вересня

Поїзд Укрзалізниці. Фото: google.com

Через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку Укрзалізниця вирішити продовжити курсування поїзда №223/224 Київ-Ужгород.

Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй Telegram-сторінці.

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Як повідомляє установа, поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня. Він курсуватиме через день, виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

"Маршрут поїзда проходитиме через станції поблизу найпопулярніших курортних містечкок заходу України - Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші", — повідомили в УЗ.

Також призначили і додатковий поїзд №239/240 Ужгород - Київ. Поїзд відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.

"Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — нагадали в установі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що На маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.

Додамо, що пасажири Укрзалізниці задонатили понад пів мільйона гривень, купуючи чай зі спеціальної чайної колекції. Кошти перерахують на закупівлю FPV-дронів.