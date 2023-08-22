Укрзализныця продлила курсирование поезда Киев-Ужгород до конца сентября

Поезд Укрзализныци. Фото: google.com

Из-за устойчивого спроса пассажиров на рейсы западного направления Укрзализныця решить продолжить курсирование поезда №223/224 Киев-Ужгород.

Об этом сообщает Укрзализныця на своей Telegram-странице.

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Поезд Киев-Ужгород продолжит курсировать до конца сентября

Как сообщает учреждение, поезд продолжит рейсы со 2 по 20 сентября. Он будет курсировать через день, выезжать из Киева в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:31. Обратно из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46.

"Маршрут поезда будет проходить через станции вблизи самых популярных курортных городков запада Украины - Мукачево, Карпаты, Сваляву, Славское, Стрый и другие", — сообщили в УЗ.

Также назначили и дополнительный поезд №239/240 Ужгород – Киев. Поезд отправится из Ужгорода 31 августа в 17.23 и прибудет в Киев в 10.39. Обратно из Киева поезд отправится 1 сентября в 21:02 и прибудет в Ужгород в 13:25.

"Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", — напомнили в учреждении.

Напомним, ранее мы писали, что На маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны . Кроме нового интерьера появилась новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.

Добавим, что пассажиры Укрзализныци задонатили более полумиллиона гривен, покупая чай из специальной чайной коллекции. Средства перечислят на закупку FPV-дронов.