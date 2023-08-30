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Укрзалізниця витратить 79 мільйонів гривень на запуск WiFi у потягах

30 серпня 2023 18:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Укрзалізниця витратить 79 мільйонів гривень на запуск WiFi у потягах
Потяг Укрзалізниці. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це обійдеться у 79 мільйонів гривень. 

Про це йдеться у системі Prozorro.

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У яких потягах запустять WiFi

Відомо, що відповідний договір Укрзалізниця уклала з фірмою "Віннком Україна" 21 серпня. 

Згідно з угодою, для запуску WiFi підрядник повинен виконати проєктні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання. Бездротовий доступ до мережі організують у:

  • потягах Hyundai HRCS2 (10 шт);
  • потягах Skoda EJ675 (2 шт);
  • потягах ЕКр-1 "Тарпан" (2 шт);
  • потягах МПЛТ (2 шт).

Як працюватиме WiFi

Повідомляється, що доступ до зовнішньї мережі забезпечуватиме Starlink, LTE та WiFi від станцій. Мережа, своєю чергою, надаватиме доступ до інтернету через WiFi.

Скільки заплатить Укрзалізниця

Відтак, організація витратить на це 79 мільйонів гривень. З них — 65 мільйонів коштуватиме обладнання та 13 мільйонів послуги. 

Завершити відповідні роботи планують до квітня 2024 року. 

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Тендер Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, громадяни України мають можливість використати послуги щодо перевезення авто у поїздах Укрзалізниці. Проте перевезти автомобілі можна лише у восьми потягах, які облаштовано спеціальними вагонами. 

Додамо, на маршруті поїзда №7/8 Київ — Чернівці Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Окрім нового інтерʼєру, зʼявилися нова система кондиціонування, вакуумні туалети та кероване освітлення.

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