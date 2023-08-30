Укрзализныця потратит 79 миллионов гривен на запуск WiFi в поездах

Поезд Укрзализныци. Фото: google

Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ к Интернету (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.

Об этом говорится в системе Prozorro.

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В каких поездах запустят WiFi

Известно, что соответствующий договор Укрзализныця заключила с фирмой "Винком Украина" 21 августа.

Согласно договору, для запуска WiFi подрядчик должен выполнить проектные работы, поставки, монтаж и пусконаладку оборудования. Беспроводной доступ к сети организуют в:

поездах Hyundai HRCS2 (10 шт);

поездах Skoda EJ675 (2 шт);

поездах ЭКР-1 "Тарпан" (2 шт);

поездах МПЛТ (2 шт).

Как будет работать WiFi

Сообщается, что доступ к внешней сети обеспечит Starlink, LTE и WiFi от станций. Сеть, в свою очередь, будет предоставлять доступ к интернету через WiFi.

Сколько заплатит Укрзализныця

Следовательно, организация потратит на это 79 миллионов гривен. Из них 65 миллионов будет стоить оборудование и 13 миллионов услуги.

Завершить работы планируют до апреля 2024 года.

Тендер Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, граждане Украины могут использовать услуги по перевозке авто в поездах Укрзализныци. Однако перевезти автомобили можно только в восьми поездах, оборудованных специальными вагонами.

Добавим, на маршруте поезда №7/8 Киев — Черновцы Укрзализныця обновила плацкартные вагоны. Кроме нового интерьера, появились новая система кондиционирования, вакуумные туалеты и управляемое освещение.