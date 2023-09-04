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В Укрзализныци рассказали, как "Дія" поможет бороться с перекупами билетов

4 сентября 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Укрзализныци рассказали, как "Дія" поможет бороться с перекупами билетов
Пассажиры готовятся к посадке в Киеве. Фото: Укрзализныця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Укрзализныця работает над интеграцией с "Дія", чтобы исключить возможность продолжения деятельности перекупов на международные рейсы. За помощью приложения спекулянтов можно будет заблокировать.

Об этом рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона.

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"Дія" поможет блокировать перекупщиков

"Укрзализныця работает над интеграцией с Действием, чтобы аккаунты в приложении Укрзализныци были верифицированы. Следовательно, если какая-то аномальная активность, человек начинает массово скупать билеты, то можно было его заблокировать. И уже не было возможности с новой сим-карты, нового номера телефона продолжать эти активности", — сказал он.

Перцовский отметил, что это уже в работе и для УЗ принципиально раз и навсегда покончить с перекупами.

Он также отметил, что 3 сентября отправился дополнительный поезд из Киева в Варшаву с пересадкой в Хелме. По его словам, все пассажиры приобрели на него билеты спокойно в мобильном приложении Укрзализныци.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны практически в 12 раз выросли объемы международных пассажирских перевозок. Что касается железнодорожного сообщения с Польшей, то использованы все слоты железнодорожных операторов. Что касается Вены — есть разница в пути. То есть в Австрию можно заезжать другими вагонами, которых в УЗ есть небольшое количество.

По его словам, на сегодняшний день пассажиры, заказывающие билеты, делают это заранее — за 20 дней, как открываются продажи. В противном случае людей просто обманывают. То есть перекупщики дают ложные билеты на ложные фамилии. И дальше на вокзалах наблюдают сцены, где люди рыдают, но их никто не пускает.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает новый онлайн-сервис. Речь идет о заказе специальных вагонов для лиц с инвалидностью.

Напомним, Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в сеть Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.

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