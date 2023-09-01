Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс: що відомо arrow

Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс: що відомо

1 вересня 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс: що відомо
Залізничний вокзал Києва. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Замовлення спецвагонів

"Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної", — йдеться у повідомленні.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон потрібно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі. Протягом 24 годин оператори візьмуть заявку в роботу та зв'яжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Укрзалізниця також нагадала про послугу замовлення вокзального помічника, який допоможе з багажем і посадкою.

"Наразі маємо у своєму парку 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 — вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема є універсальна вбиральня і купе облаштоване для потреб людей з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

У новозбудованих вагонах у купе є спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопка для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.

null
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що Укрзалізниця разом зі словацькими колегами збільшила пропозицію місць на маршруті Мукачево — Кошице на піковий період.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз