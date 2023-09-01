Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс: що відомо

Залізничний вокзал Києва. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Замовлення спецвагонів

"Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної", — йдеться у повідомленні.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон потрібно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі. Протягом 24 годин оператори візьмуть заявку в роботу та зв'яжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Укрзалізниця також нагадала про послугу замовлення вокзального помічника, який допоможе з багажем і посадкою.

"Наразі маємо у своєму парку 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 — вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема є універсальна вбиральня і купе облаштоване для потреб людей з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

У новозбудованих вагонах у купе є спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопка для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Укрзалізниця разом зі словацькими колегами збільшила пропозицію місць на маршруті Мукачево — Кошице на піковий період.