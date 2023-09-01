Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис: что известно arrow

Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис: что известно

1 сентября 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис: что известно
Железнодорожный вокзал Киева. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис. Речь идет о заказе специальных вагонов для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Заказ спецвагонов

"Отныне не нужно приезжать на вокзал, чтобы забронировать место. Хотя возможность заказать вагон непосредственно в кассе также остается в качестве резервной", — говорится в сообщении.

Сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.

Заявку на инклюзивный вагон нужно подать через онлайн-сервис по крайней мере за трое суток до даты запланированного путешествия. В течение 24 часов операторы примут заявку в работу и свяжутся с заказчиком услуги.

Получить и оплатить билеты можно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда.

Укрзализныця также напомнила об услуге заказа вокзального помощника, который поможет с багажом и посадкой.

"Сейчас имеем в своем парке 50 вагонов с подъемниками или пандусами, из которых 37 — вагоны нового поколения, которые построены в течение последнего года. Все эти вагоны имеют условия для инклюзивного пользования, в частности есть универсальная уборная и купе обустроено для нужд людей с инвалидностью", — говорится в сообщении.

В новых вагонах в купе есть спальные диваны, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело, пульт для регулировки освещения, кнопка для обращения к проводнику и устройство для громкоговорящей связи с ним.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в сеть Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.

Также мы писали, что Укрзализныця вместе со словацкими коллегами увеличила предложение мест по маршруту Мукачево — Кошице на пиковый период.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз