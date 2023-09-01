Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис: что известно
Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис. Речь идет о заказе специальных вагонов для лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Заказ спецвагонов
"Отныне не нужно приезжать на вокзал, чтобы забронировать место. Хотя возможность заказать вагон непосредственно в кассе также остается в качестве резервной", — говорится в сообщении.
Сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.
Заявку на инклюзивный вагон нужно подать через онлайн-сервис по крайней мере за трое суток до даты запланированного путешествия. В течение 24 часов операторы примут заявку в работу и свяжутся с заказчиком услуги.
Получить и оплатить билеты можно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда.
Укрзализныця также напомнила об услуге заказа вокзального помощника, который поможет с багажом и посадкой.
"Сейчас имеем в своем парке 50 вагонов с подъемниками или пандусами, из которых 37 — вагоны нового поколения, которые построены в течение последнего года. Все эти вагоны имеют условия для инклюзивного пользования, в частности есть универсальная уборная и купе обустроено для нужд людей с инвалидностью", — говорится в сообщении.
В новых вагонах в купе есть спальные диваны, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело, пульт для регулировки освещения, кнопка для обращения к проводнику и устройство для громкоговорящей связи с ним.
Напомним, Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в сеть Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.
Также мы писали, что Укрзализныця вместе со словацкими коллегами увеличила предложение мест по маршруту Мукачево — Кошице на пиковый период.