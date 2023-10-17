В Укрзалізниці попередили про зміни курсування низки поїздів у напрямку гір

Ремонт на залізничній дорозі. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна — Делятин та Микуличин — Ворохта до кінця листопада. Внаслідок цього змінюються маршрути курсування низки поїздів у певні дати місяця.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Зміни курсування поїздів

В Укрзалізниці розповіли, що завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір.

Це стосуватиметься таких рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 та 29 листопада, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 та 30 листопада;

поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, та з Івано-Франківська до Харкова 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 та 29 листопада;

поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Одеси 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме до Чернівців 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада, і з Чернівців до Кременчука 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада;

поїзд №55/56 Київ — Івано-Франківськ/Рахів курсуватиме до Чернівців 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, та з Чернівців до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада;

поїзд №357/358 Київ — Ворохта курсуватиме до станції Коломия 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 листопада, і з Коломиї до Києва 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 листопада.

"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при плануванні своїх поїздок", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує системне оновлення рухомого складу. Акціонерне товариство повідомляє про успішне завершення тендеру та підписання договору на 44 пасажирські вагони.

Також ми писали, що Укрзалізниця анонсувала новий міжнародний потяг до Варшави. Разом з цим компанія показала і свій сучасний потяг в Україні.

Додамо, в Україні на вокзалах та в поїздах Укрзалізниці розпочали свою роботу перші маршали залізничної безпеки. Ключовим завданням співробітників буде контроль безпекової ситуації щодо пасажирських перевезень та швидка реакція на ймовірні інциденти під час подорожей.