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Після 18 років перерви зі Львова вирушив перший потяг до Варшави

15 жовтня 2023 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Після 18 років перерви зі Львова вирушив перший потяг до Варшави
Новий потяг, який прямує зі Львова до Варшави. Фото: УЗ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 15 жовтня, зі Львова до Варшави вирушив перший потяг після 18 років перерви. Маршрут організували через станцію Рава-Руська. 

Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький та Укрзалізниця

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Потяг зі Львова до Варшави

Повідомляється, що до Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везтиме сучасний дизель-поїзд українського виробництва, який має доступ до Wi-Fi через Starlink. На станції пасажири здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL. 

Таким чином вони зможуть доїхати до Любліна або Варшави. ⠀

"За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу", — кажуть в УЗ. 

Зазначається, що загальний час подорожі від Львова до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка — від 1188 гривень, їх можна придбати в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та на касах вокзалів. 

Потяг зі Львова до Варшави
Запуск нового залізничного сполучення. Фото: УЗ

Нагадаємо, 6 жовтня відбувся тестовий рейс потяга польського перевізника SKPL. Потяг виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та назад.

Додамо, днями Укрзалізниця показала свій сучасний потяг, який курсуватиме до Рава-Руської.

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