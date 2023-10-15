Після 18 років перерви зі Львова вирушив перший потяг до Варшави

Новий потяг, який прямує зі Львова до Варшави. Фото: УЗ

У неділю, 15 жовтня, зі Львова до Варшави вирушив перший потяг після 18 років перерви. Маршрут організували через станцію Рава-Руська.

Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький та Укрзалізниця.

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Повідомляється, що до Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везтиме сучасний дизель-поїзд українського виробництва, який має доступ до Wi-Fi через Starlink. На станції пасажири здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL.

Таким чином вони зможуть доїхати до Любліна або Варшави. ⠀

"За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу", — кажуть в УЗ.

Зазначається, що загальний час подорожі від Львова до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка — від 1188 гривень, їх можна придбати в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та на касах вокзалів.

Запуск нового залізничного сполучення. Фото: УЗ

Нагадаємо, 6 жовтня відбувся тестовий рейс потяга польського перевізника SKPL. Потяг виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та назад.

Додамо, днями Укрзалізниця показала свій сучасний потяг, який курсуватиме до Рава-Руської.