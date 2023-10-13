Укрзалізниця показала свій сучасний потяг, який курсуватиме до Рава-Руської

Перон вокзалу. Фото: Укрзалізниця

Укразалізниця анонсувала новий міжнародний потяг до Варшави. Разом з цим компанія показала і свій сучасний потяг в Україні.

Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

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Сучасний дизель-поїзд має три вагони місткістю 182 пасажири. Його маршрут буде від від станції Коломия через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву до Рави-Руської та назад. Курсуватиме потяг під номером 867/868.

З сучасного — у потязі буде Wi-Fi, який працюватиме через Starlink. Також в певній мірі оновлено дизайн салону, якщо порівнювати з попередніми потягами.

Салон нового потягу. Фото: Укразалізниця

Зазначається, що він почне курсувати з 15 жовтня. Квитки можна буде купувати на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів. Проте найшвидший варіант — це купити у застосунку Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про затримку низки пасажирських поїздів через аварію.

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