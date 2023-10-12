Як провести час на Київському вокзалі, якщо приїхав в комендантську годину: пояснення

Потяг на столичному вокзалі. Фото: Олег Пєрєвєрзєв/Новини.LIVE

Працівник "Укрзалізниці" розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години. Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон.

Про це повідомив у Facebook інженер вокзалу станції "Київ-Пасажирський" Павло Блізніченко.

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Як не порушувати закон

За його словами, є два варіанти: або приїхати на вокзал до початку комендантської години, або замовити таксі, у якого є дозвіл на роботу під час комендантської години.

"Будь-який рух по місту в цей час заборонено без наявності перепустки. Тому ви або викликайте таксі, які мають спецперепустки, або проводите ніч на вокзалі. Самостійне пересування власним транспортом, а особливо пішки чи на персональному транспорті (велосипедах, самокатах, моноколесах) заборонено", — наголосив Блізніченко.

Проте він додав, якщо поїзд запізнився, і приїхав в Київ (або в будь-яке інше місто) після початку комендантської, дозволяється рух власним авто, пропуском виступатиме квиток на поїзд, але на вокзалі потрібно засвідчити в чергового, що поїзд запізнився, і на всяк випадок, проконсультуватися з черговими поліцейськими.

Де можна провести ніч на київському вокзалі

Оскільки вокзал Київ-Пасажирський є найбільшим на всій "Укрзалізниці", то місць для очікування є дуже багато. Найдоступнішими з усіх є крісла, встановлені на конкорсі між Центральним та Південним вокзалами, звідки можна спуститися на платформи.

"В холодну пору там дуже сильний протяг, тому тривале очікування там буде явно не дуже комфортним. Проте хочу зазначити, що на конкорсі з боку Південного вокзалу очікувати закінчення комендантської години буде комфортніше. Поруч стоять спеціальні зарядні станції, де ви зможете зарядити свої телефони або інші ґаджети. Особисто я радив би піти в Зал очікування №2 на другому поверсі Центрального вокзалу. Якщо йти з конкорсу, він знаходиться ліворуч. Там вже працює "Фортеця незламності", а отже там буде тепло, можна буде зарядити свої ґаджети, попити чаю, або взяти окріп", — говорить він.

Зала очікування №2. Джерело: Facebook

Для любителів комфорту, які готові заплатити за це, є Зал підвищеного комфорту №1. Він також на другому поверсі Центрального вокзалу. З конкорсу він праворуч, орієнтир – магазин "Vodafone". Вартість години перебування там складає 250 грн або 400 грн на добу (ціни уточнюйте). Ви сидітимете на м'яких диванах, матимете доступ до інтернету, в залі є телевізор та бар.

Зал підвищеного комфорту №1. Джерело: Facebook

"Значно комфортнішою є нова lounge-зона, вхід в яку знаходиться ліворуч від входу в Центральний вокзал. Там вас чекає справді преміум-комфорт: смачна кава від Idealist, можливість скористатися душем, сповивальною кімнатою, за необхідності навіть орендувати зал для перемовин. Вартість — від 300 грн, для власників золотих карт MasterCard користування безплатне, але раджу уточнити вартість та умови користування в адміністраторів", — пояснює Павло.

Lounge-зона. Джерело: Facebook

Крім того, продовжує інженер, на Центральному і Південному вокзалах існують кімнати відпочинку, фактично готелі. В них можна повноцінно переночувати не на кріслах, а на ліжку. В кожному номері є санвузол з душем і туалетом, тож в них можна привести себе до тями та й просто нормально відпочити. Вхід до кімнат відпочинку на Центральному вокзалі розташований між центральним входом та входом до lounge-зони. На Південному — ліворуч від входу у вокзал, вхід у середині будівлі. Вартість — 360 грн за ліжко, 720 грн за двох (в номері 2 ліжка) за ніч.

"Окремо хочу згадати військових і тих, хто має посвідчення УБД. Для вас працює окремий безкоштовний зал. Це колишній "депутатський", тому про рівень комфорту можна не хвилюватися. Він знаходиться праворуч від входу в Центральний вокзал, ближче до метро. Вхід з площі. Крім того, на вокзалі працюють "Залізні янголи" — жінки, які підкажуть і допоможуть вам у всіх ваших питаннях. В холодну пору року їх легко впізнати по довгим помаранчевим курткам. В інший час — по хустках на шиї й планшетом в руках", — написав Павло.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця запровадила маршалів залізничної безпеки, які контролюватимуть безпекову ситуацію щодо пасажирських перевезень та реагуватимуть на ймовірні інциденти під час подорожей. Ще раніше Укрзалізниця презентувала перший у світі автономний поїзд-кухню.