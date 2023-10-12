Как провести время на Киевском вокзале, если приехал в комендантский час: объяснение

Поезд на столичном вокзале. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Работник "Укрзалізниці" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.

Об этом сообщил в Facebook инженер вокзала станции "Киев-Пассажирский" Павел Близниченко.

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Как не нарушать закон

По его словам, есть два варианта: либо приехать на вокзал до начала комендантского часа, либо заказать такси, у которого есть разрешение на работу во время комендантского часа.

"Любое движение по городу в это время запрещено без наличия пропуска. Поэтому вы либо вызывайте такси, имеющие спецпропуска, либо проводите ночь на вокзале. Самостоятельное передвижение собственным транспортом, а особенно пешком или на персональном транспорте (велосипедах, самокатах, моноколесах) запрещено", — подчеркнул Близниченко.

Однако он добавил, если поезд опоздал, и приехал в Киев (или в любой другой город) после начала комендантского часа, разрешается движение собственным авто. Пропуском будет выступать билет на поезд, но на вокзале нужно засвидетельствовать у дежурного, что поезд опоздал, и на всякий случай, проконсультироваться с дежурными полицейскими.

Где можно провести ночь на киевском вокзале

Поскольку вокзал Киев-Пассажирский самый большой на всей "Укрзалізниці", то мест для ожидания очень много. Самыми доступными из всех кресел, являются установленные на конкорсе между Центральным и Южным вокзалами, откуда можно спуститься на платформы.

"В холодное время там очень сильный сквозняк, поэтому длительное ожидание там будет явно не очень комфортным. Однако хочу отметить, что на конкорсе со стороны Южного вокзала ожидать конца комендантского часа будет комфортнее. Рядом стоят специальные зарядные станции, где вы сможете зарядить свои телефоны или другие гаджеты. Лично я бы советовал бы пойти в Зал ожидания №2 на втором этаже Центрального вокзала. Если уходить с конкорса, он находится слева. Там уже работает "Крепость несокрушимости", а значит, там будет тепло, можно будет зарядить свои гаджеты, попить чаю, или взять кипяток», — говорит он.

Зал ожидания №2. Источник: Facebook

Для любителей комфорта, которые готовы заплатить за это, есть Зал повышенного комфорта №1. Он также находится на втором этаже Центрального вокзала. С конкорса он справа. Стоимость часа пребывания там составляет 250 грн. или 400 грн. в сутки (цены уточняйте). Вы будете сидеть на мягких диванах, иметь доступ к интернету, в зале есть телевизор и бар.

Зал повышенного комфорта №1. Источник: Facebook

"Значительно комфортнее новая lounge-зона, вход в которую находится слева от входа в Центральный вокзал. Там вас ждет действительно премиум-комфорт: вкусный кофе от Idealist, возможность воспользоваться душем, пеленающей комнатой, при необходимости даже арендовать зал для переговоров. Стоимость — от 300 грн, для владельцев золотых карт MasterCard пользование бесплатное, но советую уточнять стоимость и условия пользования у администраторов", — объясняет Павел.

Lounge-зона. Источник: Facebook

Кроме того, продолжает инженер, на Центральном и Южном вокзалах существуют комнаты отдыха, фактически отели. В них можно полноценно переночевать не на креслах, а на кровати. В каждом номере есть санузел с душем и туалетом, поэтому в них можно привести себя в сознание и просто нормально отдохнуть. Вход в комнаты отдыха на Центральном вокзале расположен между центральным входом и входом в lounge-зону. На Южном — слева от входа в вокзал, вход внутри здания. Стоимость — 360 грн за кровать, 720 грн за двоих (в номере 2 кровати) за ночь.

"Отдельно хочу вспомнить военных и тех, кто имеет удостоверение УБД. Для вас работает отдельный бесплатный зал. Это бывший "депутатский", поэтому об уровне комфорта можно не волноваться. Он находится справа от входа в Центральный вокзал, ближе к метро. Вход с площади. Кроме того, на вокзале работают "Железные ангелы" — женщины, которые подскажут и помогут вам во всех ваших вопросах. В холодное время года их легко узнать по длинным оранжевым курткам. В другое время — по платкам на шее и планшетам в руках", — написал Павел.

Напомним, что ранее Укрзалізниця ввела маршалов железнодорожной безопасности, которые будут контролировать ситуацию с безопасностью пассажирских перевозок и реагировать на вероятные инциденты во время путешествий. Еще раньше Укрзалізниця презентовала первый в мире автономный поезд-кухню.