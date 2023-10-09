В Україні запровадили маршалів залізничної безпеки: що вони робитимуть

Вокзал "Укрзалізниці". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні на вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали свою роботу перші маршали залізничної безпеки. Ключовим завданням співробітників буде контроль безпекової ситуації щодо пасажирських перевезень та швидка реакція на ймовірні інциденти під час подорожей.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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В чому полягатиме робота маршалів

Зазначається, що маршали працюватимуть не публічно, як охоронці, які знаходяться на об'єктах залізниці у спеціальній формі. Тому звичайні громадяни та зловмисники не знатимуть про таких "мисливців" на правопорушників.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", — розповів очільник правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Де наразі працюють фахівці

У пресслужбі додали, що перші маршали розпочали працювати ще у вересні. Вони проводять свою роботу на одному з відомих західних напрямків, за яким наразі потрібно спостерігати більше.

Нагадаємо, Укрзалізниця розробила інструкцію з правилами поведінки в "жіночих купе". Зокрема, просять одягатися, виходячи з купе, не запалювати свічок і не вживати алкогольні напої.