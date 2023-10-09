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В Украине ввели маршалов железнодорожной безопасности: что они будут делать

9 октября 2023 16:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине ввели маршалов железнодорожной безопасности: что они будут делать
Вокзал "Укрзализныци". Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине на вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на возможные инциденты во время путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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В чем будет заключаться работа маршалов

Отмечается, что маршалы будут работать не публично, как охранники, которые находятся на объектах железной дороги в специальной форме. Поэтому обычные граждане и злоумышленники не будут знать о таких "охотниках" на правонарушителей.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", — рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Где сейчас работают специалисты

В пресс-службе добавили, что первые маршалы начали работать еще в сентябре. Они проводят свою работу на одном из известных западных направлений, за которым нужно наблюдать больше.

Напомним, Укрзализныця разработала инструкцию по правилам поведения в "женских купе". В частности, просят одеваться, выходя из купе, не зажигать свеч и не употреблять алкогольные напитки.

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