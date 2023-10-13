Укрзализныця показала свой современный поезд, который будет курсировать в Рава-Русскую

Перрон вокзала. Фото: Укрзализныця

Укразализныця анонсировала новый международный поезд в Варшаву. При этом компания показала и свой современный поезд в Украине.

Об этом они сообщили в своем телеграмм-канале .

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Что известно о новом поезде?

Современный дизель-поезд имеет три вагона вместимостью 182 пассажира. Его маршрут будет от станции Коломыя через Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву до Рави-Русской и обратно. Будет курсировать поезд под номером 867/868.

С современного – в поезде будет Wi-Fi, который будет работать через Starlink. Также в определенной степени обновлен дизайн салона, если сравнивать с предыдущими поездами.

Салон нового поезда. Фото: Укразализныця

Он начнет курсировать с 15 октября. Билеты можно будет покупать на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Однако самый быстрый вариант — купить в приложении Укрзализныци.

Напомним, Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии.

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