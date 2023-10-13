Укрзализныця показала свой современный поезд, который будет курсировать в Рава-Русскую
Укразализныця анонсировала новый международный поезд в Варшаву. При этом компания показала и свой современный поезд в Украине.
Об этом они сообщили в своем телеграмм-канале .
Что известно о новом поезде?
Современный дизель-поезд имеет три вагона вместимостью 182 пассажира. Его маршрут будет от станции Коломыя через Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву до Рави-Русской и обратно. Будет курсировать поезд под номером 867/868.
С современного – в поезде будет Wi-Fi, который будет работать через Starlink. Также в определенной степени обновлен дизайн салона, если сравнивать с предыдущими поездами.
Он начнет курсировать с 15 октября. Билеты можно будет покупать на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Однако самый быстрый вариант — купить в приложении Укрзализныци.
Напомним, Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии.
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