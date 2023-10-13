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Укрзалізниця попередила про затримку низки пасажирських поїздів через аварію

13 жовтня 2023 08:58
оновлено: 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця попередила про затримку низки пасажирських поїздів через аварію
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На залізничному перегоні Бердичів — Козятин з колій зійшли вантажні вагони. Внаслідок цього затримуються деякі пасажирські поїзди. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Затримка поїздів 

Наразі затримуються такі поїзди:

  • №77/78 Ковель-Пас. — Одеса-Головна (+8:15);
  • №31/32 Пшемисль Головний — Запоріжжя-1 (+6:09);
  • №3/4 Запоріжжя-1 — Ужгород (+4:57);
  • №87/88 Запоріжжя-1 — Ковель-Пас. (+4:14);
  • №95/96 Рахів — Київ-Пас. (+3:31);
  • №5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 (+3:08);
  • №139/140 Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський (+2:55);
  • №3/4 Ужгород — Запоріжжя-1 (+2:47);
  • №7/8 Київ-Пас. — Чернівці (+2:38);
  • №23/24 Київ-Пас. — Хелм (+2:38);
  • №95/96 Київ-Пас. — Рахів (+2:35);
  • №749/750 Відень Головний — Київ-Пас. (+2:32);
  • №749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+2:32);
  • №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+1:59);
  • №129/130 Кременчук-Пас. — Ворохта (+1:37);
  • №149/150 Полтава-Півд. — Чернівці (+1:37);
  • №79/80 Дніпро-Головний — Львів (+1:08);
  • №59/60 Київ-Пас. — Чоп-Пас. (+0:38);
  • №41/42 Дніпро-Головний — Трускавець (+0:28);
  • №21/22 Харків-Пас. — Львів (+0:25).

"Приносимо пасажирам вибачення за незручності і вже ліквідовуємо наслідки сходження", — додали в Укрзалізниці.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Оновлено 09:35. Залізничники завершили відновлювальні роботи на дільниці Козятин — Бердичів. Рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівник "Укрзалізниці" розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години. Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон.

Також ми писали, що в Україні на вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали свою роботу перші маршали залізничної безпеки. Ключовим завданням співробітників буде контроль безпекової ситуації щодо пасажирських перевезень та швидка реакція на ймовірні інциденти під час подорожей. 

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