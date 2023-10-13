Укрзалізниця попередила про затримку низки пасажирських поїздів через аварію
На залізничному перегоні Бердичів — Козятин з колій зійшли вантажні вагони. Внаслідок цього затримуються деякі пасажирські поїзди.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Затримка поїздів
Наразі затримуються такі поїзди:
- №77/78 Ковель-Пас. — Одеса-Головна (+8:15);
- №31/32 Пшемисль Головний — Запоріжжя-1 (+6:09);
- №3/4 Запоріжжя-1 — Ужгород (+4:57);
- №87/88 Запоріжжя-1 — Ковель-Пас. (+4:14);
- №95/96 Рахів — Київ-Пас. (+3:31);
- №5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 (+3:08);
- №139/140 Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський (+2:55);
- №3/4 Ужгород — Запоріжжя-1 (+2:47);
- №7/8 Київ-Пас. — Чернівці (+2:38);
- №23/24 Київ-Пас. — Хелм (+2:38);
- №95/96 Київ-Пас. — Рахів (+2:35);
- №749/750 Відень Головний — Київ-Пас. (+2:32);
- №749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+2:32);
- №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+1:59);
- №129/130 Кременчук-Пас. — Ворохта (+1:37);
- №149/150 Полтава-Півд. — Чернівці (+1:37);
- №79/80 Дніпро-Головний — Львів (+1:08);
- №59/60 Київ-Пас. — Чоп-Пас. (+0:38);
- №41/42 Дніпро-Головний — Трускавець (+0:28);
- №21/22 Харків-Пас. — Львів (+0:25).
"Приносимо пасажирам вибачення за незручності і вже ліквідовуємо наслідки сходження", — додали в Укрзалізниці.
Оновлено 09:35. Залізничники завершили відновлювальні роботи на дільниці Козятин — Бердичів. Рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом.
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