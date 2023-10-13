Укрзалізниця попередила про затримку низки пасажирських поїздів через аварію

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

На залізничному перегоні Бердичів — Козятин з колій зійшли вантажні вагони. Внаслідок цього затримуються деякі пасажирські поїзди.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Затримка поїздів

Наразі затримуються такі поїзди:

№77/78 Ковель-Пас. — Одеса-Головна (+8:15);

№31/32 Пшемисль Головний — Запоріжжя-1 (+6:09);

№3/4 Запоріжжя-1 — Ужгород (+4:57);

№87/88 Запоріжжя-1 — Ковель-Пас. (+4:14);

№95/96 Рахів — Київ-Пас. (+3:31);

№5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 (+3:08);

№139/140 Київ-Пас. — Кам'янець-Подільський (+2:55);

№3/4 Ужгород — Запоріжжя-1 (+2:47);

№7/8 Київ-Пас. — Чернівці (+2:38);

№23/24 Київ-Пас. — Хелм (+2:38);

№95/96 Київ-Пас. — Рахів (+2:35);

№749/750 Відень Головний — Київ-Пас. (+2:32);

№749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+2:32);

№49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+1:59);

№129/130 Кременчук-Пас. — Ворохта (+1:37);

№149/150 Полтава-Півд. — Чернівці (+1:37);

№79/80 Дніпро-Головний — Львів (+1:08);

№59/60 Київ-Пас. — Чоп-Пас. (+0:38);

№41/42 Дніпро-Головний — Трускавець (+0:28);

№21/22 Харків-Пас. — Львів (+0:25).

"Приносимо пасажирам вибачення за незручності і вже ліквідовуємо наслідки сходження", — додали в Укрзалізниці.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Оновлено 09:35. Залізничники завершили відновлювальні роботи на дільниці Козятин — Бердичів. Рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівник "Укрзалізниці" розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години. Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон.

Також ми писали, що в Україні на вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали свою роботу перші маршали залізничної безпеки. Ключовим завданням співробітників буде контроль безпекової ситуації щодо пасажирських перевезень та швидка реакція на ймовірні інциденти під час подорожей.