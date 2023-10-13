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Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии

13 октября 2023 08:58
обновлено: 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На железнодорожном перегоне Бердичев — Козятин с путей сошли грузовые вагоны. Вследствие этого задерживаются некоторые пассажирские поезда.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Задержка поездов

В настоящее время задерживаются следующие поезда:

  • №77/78 Ковель-Пасс. — Одесса-Главная (+8:15);
  • №31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1 (+6:09);
  • №3/4 Запорожье-1 — Ужгород (+4:57);
  • №87/88 Запорожье-1 — Ковель-Пасс. (+4:14);
  • №95/96 Рахов — Киев-Пасс. (+3:31);
  • №5/6 Ясиня — Запорожье-1 (+3:08);
  • №139/140 Киев-Пасс. — Каменец-Подольский (+2:55);
  • №3/4 Ужгород — Запорожье-1 (+2:47);
  • №7/8 Киев-Пасс. — Черновцы (+2:38);
  • №23/24 Киев-Пасс. — Хелм (+2:38);
  • №95/96 Киев-Пасс. — Рахов (+2:35);
  • №749/750 Вена Главный — Киев-Пасс. (+2:32);
  • №749/750 Ужгород — Киев-Пасс. (+2:32);
  • №49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+1:59);
  • №129/130 Кременчуг-Пасс. — Ворохта (+1:37);
  • №149/150 Полтава-Юж. — Черновцы (+1:37);
  • №79/80 Днепр-Главный — Львов (+1:08);
  • №59/60 Киев-Пасс. — Чоп-Пасс. (+0:38);
  • №41/42 Днепр-Главный — Трускавец (+0:28);
  • №21/22 Харьков-Пасс. — Львов (+0:25).

"Приносим пассажирам извинения за неудобства и уже ликвидируем последствия схождения", — добавили в Укрзализныце.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Обновлено 09:35. Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин — Бердичев. Движение пассажирских поездов восстановлено стандартным маршрутом.

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Напомним, работник "Укрзализныци" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.

Также мы писали, что в Украине на вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.

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