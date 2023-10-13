Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии
На железнодорожном перегоне Бердичев — Козятин с путей сошли грузовые вагоны. Вследствие этого задерживаются некоторые пассажирские поезда.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Задержка поездов
В настоящее время задерживаются следующие поезда:
- №77/78 Ковель-Пасс. — Одесса-Главная (+8:15);
- №31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1 (+6:09);
- №3/4 Запорожье-1 — Ужгород (+4:57);
- №87/88 Запорожье-1 — Ковель-Пасс. (+4:14);
- №95/96 Рахов — Киев-Пасс. (+3:31);
- №5/6 Ясиня — Запорожье-1 (+3:08);
- №139/140 Киев-Пасс. — Каменец-Подольский (+2:55);
- №3/4 Ужгород — Запорожье-1 (+2:47);
- №7/8 Киев-Пасс. — Черновцы (+2:38);
- №23/24 Киев-Пасс. — Хелм (+2:38);
- №95/96 Киев-Пасс. — Рахов (+2:35);
- №749/750 Вена Главный — Киев-Пасс. (+2:32);
- №749/750 Ужгород — Киев-Пасс. (+2:32);
- №49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+1:59);
- №129/130 Кременчуг-Пасс. — Ворохта (+1:37);
- №149/150 Полтава-Юж. — Черновцы (+1:37);
- №79/80 Днепр-Главный — Львов (+1:08);
- №59/60 Киев-Пасс. — Чоп-Пасс. (+0:38);
- №41/42 Днепр-Главный — Трускавец (+0:28);
- №21/22 Харьков-Пасс. — Львов (+0:25).
"Приносим пассажирам извинения за неудобства и уже ликвидируем последствия схождения", — добавили в Укрзализныце.
Обновлено 09:35. Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин — Бердичев. Движение пассажирских поездов восстановлено стандартным маршрутом.
Напомним, работник "Укрзализныци" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.
Также мы писали, что в Украине на вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.