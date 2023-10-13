Укрзализныця предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за аварии

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

На железнодорожном перегоне Бердичев — Козятин с путей сошли грузовые вагоны. Вследствие этого задерживаются некоторые пассажирские поезда.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Задержка поездов

В настоящее время задерживаются следующие поезда:

№77/78 Ковель-Пасс. — Одесса-Главная (+8:15);

№31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1 (+6:09);

№3/4 Запорожье-1 — Ужгород (+4:57);

№87/88 Запорожье-1 — Ковель-Пасс. (+4:14);

№95/96 Рахов — Киев-Пасс. (+3:31);

№5/6 Ясиня — Запорожье-1 (+3:08);

№139/140 Киев-Пасс. — Каменец-Подольский (+2:55);

№3/4 Ужгород — Запорожье-1 (+2:47);

№7/8 Киев-Пасс. — Черновцы (+2:38);

№23/24 Киев-Пасс. — Хелм (+2:38);

№95/96 Киев-Пасс. — Рахов (+2:35);

№749/750 Вена Главный — Киев-Пасс. (+2:32);

№749/750 Ужгород — Киев-Пасс. (+2:32);

№49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+1:59);

№129/130 Кременчуг-Пасс. — Ворохта (+1:37);

№149/150 Полтава-Юж. — Черновцы (+1:37);

№79/80 Днепр-Главный — Львов (+1:08);

№59/60 Киев-Пасс. — Чоп-Пасс. (+0:38);

№41/42 Днепр-Главный — Трускавец (+0:28);

№21/22 Харьков-Пасс. — Львов (+0:25).

"Приносим пассажирам извинения за неудобства и уже ликвидируем последствия схождения", — добавили в Укрзализныце.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Обновлено 09:35. Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин — Бердичев. Движение пассажирских поездов восстановлено стандартным маршрутом.

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Напомним, работник "Укрзализныци" рассказал, как быть, когда у вас билет на ночной рейс во время комендантского часа. Он объяснил, как поступать в такой ситуации, чтобы не нарушать закон.

Также мы писали, что в Украине на вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали свою работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Ключевой задачей сотрудников будет контроль ситуации безопасности пассажирских перевозок и быстрая реакция на вероятные инциденты во время путешествий.