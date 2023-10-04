Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме

Потяг Укрзалізниці. Фото ілюстративне: УЗ

З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут організують через станцію Рава-Руська.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Відомо, що між Львовом та Варшавою вперше за 18 років розпочнуть курсувати поїзди. Реалізували проєкт спільно з з польським залізничним перевізником SKPL, на це знадобилося 6 місяців.

Колаж УЗ

"Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", — кажуть в організації.

Наразі, маршрут працюватиме з пересадкою на станції Рава-Руська, що на Львівщині.

Колаж УЗ

Колаж УЗ

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонт колії Надвірна — Делятин Укрзалізниця змінила маршрути 12 поїздів. Зміни діятимуть у певні дати жовтня та листопада.