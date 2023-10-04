Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме arrow

Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме

4 жовтня 2023 12:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме
Потяг Укрзалізниці. Фото ілюстративне: УЗ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут організують через станцію Рава-Руська. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Укрзалізниця запускає новий потяг до Варшави

Відомо, що між Львовом та Варшавою вперше за 18 років розпочнуть курсувати поїзди. Реалізували проєкт спільно з з польським залізничним перевізником SKPL, на це знадобилося 6 місяців. 

null
Колаж УЗ

"Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", — кажуть в організації. 

Наразі, маршрут працюватиме з пересадкою на станції Рава-Руська, що на Львівщині.

null
Колаж УЗ
null
Колаж УЗ

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонт колії Надвірна — Делятин Укрзалізниця змінила маршрути 12 поїздів. Зміни діятимуть у певні дати жовтня та листопада. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз