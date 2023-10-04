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Укрзализныця запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать

4 октября 2023 12:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Укрзализныця запускает новый международный поезд в Варшаву: как будет курсировать
Поезд Укрзализныци. Фото иллюстративное: УЗ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С 15 октября 2023 Укрзализныця запускает железнодорожное соединение между Львовом и Варшавой. Маршрут организуют через станцию Рава-Русская.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Известно, что между Львовом и Варшавой впервые за 18 лет начнут курсировать поезда. Реализовали проект совместно с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, на это ушло 6 месяцев.

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Коллаж УЗ

"Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", — говорят в организации.

Маршрут будет работать с пересадкой на станции Рава-Русская Львовской области.

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Колаж УЗ
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Колаж УЗ

"Также пассажирам не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за ремонта пути Надворная — Делятин Укрзализныця изменила маршруты 12 поездов. Изменения будут действовать в определенные даты октября и ноября.

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