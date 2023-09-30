Укрзалізницю звинуватили у порушенні прав людини: що сталося

Люди на пероні сідають у потяг. Фото: Укрзалізниця

Українці, які прямують потягом за кордон, поскаржилися на роботу Укрзалізниці. Справа у тому, що пасажирам забороняється залишати вагон навіть тоді, коли лунає повітряна тривога.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала пасажрка Ольга Виноградна.

Читайте також:

Випадок у дорозі

Пасажирка Укрзалізниці пише, що під час подорожі залізницею до Кишинева почала лунати повітрян атривога. Це сталося у Могилів-Подільському. Потяг зупинився. Прикордонники пішли в укриття, а пасажирам вийти заборонили.

"Приїхали ми вночі на кордон, до Могилева-Подільського. І дали тривогу. Читаю телеграм - ракети прямують у бік Вінниччини, у бік Могильова-Подільського. А ми тут якраз стоїмо", — написала пасажирка.

За її словами, усі пасажири змушені були перебувати у потязі, допоки не закінчиться повітряна тривога.

"Виходить з вагону заборонено правилами, бо прикордонна зона, не можна. Так і сиділи понад годину, як скот в загонах, в своїх купе. Поки дали відбій, вилізли прикордонники і перевірили нас", — додала Ольга Виноградна.

Українці обурилися діями працівників Укрзалізниці і прикордонників. У коментарях вони написали, що такі правила на кордоні — порушення прав людини.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про запровадження прикордонного контролю з Польщею та Чехією для боротьби з напливом мігрантів у країну. Особливу увагу приділятимуть контрабандистам, які сприяють проникненню нелегалів.