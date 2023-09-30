Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека: что произошло

Люди на перроне садятся в поезд. Фото: Укрзализныця

Украинцы, следующие поездом за границу, пожаловались на работу Укрзализныци. Дело в том, что пассажирам запрещается покидать вагон даже тогда, когда раздается воздушная тревога.

Об этом на своей странице в Facebook написала пассажирка Ольга Виноградная.

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Пассажирка Укрзализныци пишет, что во время путешествия по железной дороге в Кишинев начала раздаваться воздушный атривога. Это произошло в Могилеве-Подольском. Поезд остановился. Пограничники ушли в укрытие, а пассажирам выйти запретили.

"Приехали мы ночью на границу, в Могилев-Подольский. И дали тревогу. Читаю телеграмм — ракеты направляются в сторону Винницкой области, в сторону Могилева-Подольского. А мы здесь как раз стоим", — написала пассажирка.

По ее словам, все пассажиры вынуждены были находиться в поезде, пока не закончится воздушная тревога.

"Выходит из вагона запрещено правилами, потому что пограничная зона, нельзя. Так и сидели больше часа, как скот в загонах, в своих купе. Пока дали отбой, вылезли пограничники и проверили нас", — добавила Ольга Виноградная.

Украинцы возмутились действиями работников Укрзализныци и пограничников. В комментариях они написали, что такие правила на границе — нарушение прав человека.

Напомним, Германия объявила о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией для борьбы с наплывом мигрантов в страну. Особое внимание будет уделено контрабандистам, способствующим проникновению нелегалов.