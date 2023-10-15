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После 18 лет перерыва из Львова отправился первый поезд в Варшаву

15 октября 2023 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
После 18 лет перерыва из Львова отправился первый поезд в Варшаву
Новый поезд, который следует из Львова в Варшаву. Фото: УЗ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 15 октября, из Львова в Варшаву отправился первый поезд после 18 лет перерыва. Маршрут организовали через станцию Рава-Русская.

Об этом сообщает глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и Укрзализныця.

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Поезд из Львова в Варшаву

Сообщается, что в Раву-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы будет везти современный дизель-поезд украинского производства, имеющий доступ к Wi-Fi через Starlink. На станции пассажиры будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL.

Таким образом они смогут доехать до Люблина или Варшавы. ⠀

"За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. В предложении места 1-го и 2-го класса", — говорят в УЗ.

Отмечается, что общее время поездки от Львова до Варшавы — около 9 часов. Стоимость билета — от 1188 гривен, их можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Поезд из Львова в Варшаву
Запуск нового железнодорожного сообщения. Фото: УЗ

Напомним, 6 октября состоялся тестовый рейс поезда польского перевозчика SKPL. Поезд будет выполнять рейсы из Варшавы до Равы-Русской и обратно.

Добавим, на днях Укрзализныця показала свой современный поезд, который будет курсировать до Равы-Русской.

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